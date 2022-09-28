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亞裔青少年中心33周年 逾400嘉賓同慶

記者張宏／洛杉磯報導
亞裔青少年中心（AYC）日前舉辦第33周年慶典和頒獎晚宴，圖為AYC董事會成員合影。（主辦方提供）
亞裔青少年中心（AYC）日前舉辦第33周年慶典和頒獎晚宴，圖為AYC董事會成員合影。（主辦方提供）

亞裔青少年中心（AYC）日前舉辦第33周年慶典和頒獎晚宴，並為AYC的項目和服務籌集資金和支持。活動表彰了Dream Allies Network、IW Group、玫瑰崗福樂紀念公園及馬劉愛瓊(Daisy Ma)。

活動吸引超過400名嘉賓，包括社區領袖、公共和私營企業的高級管理人員、企業主、民選官員和跨行業專業人士。活動目標是為了AYC的青少年項目籌集超過50萬元資金。這些項目惠及低收入社區的青少年，並全年提供一個安全、有趣的學習環境。

Dream Allies Network獲得社區夥伴獎，玫瑰崗福樂紀念公園獲得社區合作夥伴獎，馬劉愛瓊獲得理事董事長獎，IW Group獲得社區領袖獎。今年所有的獲獎者多年來都展示「建立文化橋梁」的主旨，以各種方式支持AYC。

AYC在2020至2021年期間為2萬2546名個體提供服務，並通過社區外展和教育接觸超過12萬5044名社區成員。 87%的服務對象是生活在低收入家庭。在這些服務對象中，66%是青少年（0-24歲），34%是成年人。其中2%的青少年為6-11歲(小學)，4%為12-13歲(初中)，58%為14-18歲。1%為19-24歲，1%不詳。

在去年服務的1676名青少年中，26%被評估為有風險，4%處於緩刑期，8%無家可歸。如果青少年被評估為具有多種風險因素，包括來自低收入家庭，英語作為第二語言，及作為第一代移民(有身分或無身分)，則被視為有風險。

亞裔青少年中心(AYC)成立於1989年，目的在通過提供具有文化和語言特色的教育、就業機會和社會服務，使所有社區的低收入、新移民和高危青少年及家庭能夠成功克服障礙，幫助青少年在學校、工作和生活中取得成功。

亞裔青少年中心（AYC）義工和社區代表合影。（主辦方提供）
亞裔青少年中心（AYC）義工和社區代表合影。（主辦方提供）
亞裔青少年中心（AYC）社區代表合影。（主辦方提供）
亞裔青少年中心（AYC）社區代表合影。（主辦方提供）

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