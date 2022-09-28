樂活50加線上講座 教居家避險

9月是全美急難防備月，樂齡50加舉辦特別居家安全講座。（視頻截圖）

全美9月是急難防備月（National Preparedness Month），50歲以上群體尤其需要居家避險知識。「樂活50加」26日特別召集南加 瓦斯公司、南加愛迪生電力公司、AARP樂齡會資深專家舉辦線上講座，希望強化50加群體平時防災和自我保護意識，一旦發生危險，能把人身傷害和財產損失降到最低。

南加瓦斯公司資深工程顧問伯利瓦（Jerry Bolivar），針對年長者居家容易遇到的瓦斯洩漏問題，首先要知道瓦斯表及開關在哪裡。千萬不要在懷疑瓦斯洩漏時，使用明火，也不要打開電器設備。判斷洩漏方法包括看、聽、聞，比如看到管路裂縫、空氣中飄有灰塵異常，聽到洩漏瓦斯嘶嘶聲音，或者鼻子聞到瓦斯濃濃味道。一旦發生洩漏，建議若無法立即關閉開關，儘快離開住所，在一個安全地點馬上撥打瓦斯公司專線：（中文專線）1－800－427－1429；（廣東話專線）1－800－427－1420；也可撥打911報警。

南加愛迪生電力公司代表加利貝（Alex Garibay），介紹公共安全斷電用戶關懷計畫（PSPS）。包括可攜式電站及發電機退款，蓄電池退款，還有為重症護理用戶提供援助。比如在重症患者居家護理時的停電期間關懷，提供的服務內容有降溫用冰塊、輕食、水、個人防護裝備及小型應急裝置，預充電手電筒、應急工具包等。相關內容可在樂活網站閱讀。

AARP樂齡資深項目專員史東（Rachel Stone），則介紹年長者如何做好居家安全裝修。她表示，開關門的槓桿式把手，比圓形把手更實用省力；室外自動感應燈，尤其經常走的過道、門旁，以避免跌倒；住宅外醒目地址標誌，以便急救人員輕鬆識別；若行動不便，可安裝樓梯升降設施，還有提供輪椅行進坡道等。

AARP資深顧問Susan Wang，講解了應急包及應急文件準備內容，以及使用手機 及時收到各種應急警訊。她說，應急包物品包括：每人一天一加侖水，用於飲用和衛生；至少三天不易腐爛的食物，還有電池、收音機、手電筒、急救箱、口哨、現金、本地地圖等。在網上也可購買到普通應急包。關鍵文件比如家庭重要文件、身分資料、財務、法律文件、醫療資訊、保險 證明，主要親友聯絡電話等。更多相關資訊：美國政府官方防災網站Ready.gov；聯邦急難管理局Fema.gov；紅十字會Redcross.org等。