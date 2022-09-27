南加油價再飆 洛杉磯、橙縣更高

加州居民為一加侖普通汽油支付的費用，比全國平均水平高出 2 元以上。（KTLA 5 ）

南加州 的汽油價 格再次飆升，據美國汽車協會（AAA）稱，加州居民現在為一加侖普通無鉛汽油支付的費用，比全國平均水平高出2元以上。洛杉磯-長堤 （L.A.-Long Beach）和橙縣（Orange County）地區，汽油價格更高，已達到每加侖 5.84 元。

AAA的數據顯示，9月26日（周一）全美平均汽油價格每加侖 3.725 元，而加州的這一數字則上升到 5.798 元。如果民眾住在洛杉磯-長堤和橙縣地區，價格會更高。

截至 9 月 26 日，洛杉磯-長堤地區普通無鉛汽油每加侖 5.84 元，比一周前多41 分，比一個月前多55 分，比一年前多 1.43 元；橙縣普通無鉛汽油每加侖5.83 元，比一周前多 44 分，比一個月前多 63 分，比一年前多 1.47元。

南加內陸河濱縣（Riverside County ) 和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的汽油價格要稍微便宜一些，大約每加侖 5.70 元，但都比一年前的價格多1.37元-1.39元之間；范杜拉縣（Ventura County）每加侖 5.78 元，比一年前多1.41元；聖地牙哥縣（San Diego County）每加侖 5.78 元，比一年前多1.44元。

加州汽油價格一直位居全國首位，主要是因為該州嚴格的環境法規，讓汽油價格每加侖提高超過 1 元，再加上全國排名第二高的汽油稅，都導致其汽油價格遠超其他各州。