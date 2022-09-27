我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

南加油價再飆 洛杉磯、橙縣更高

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
加州居民為一加侖普通汽油支付的費用，比全國平均水平高出 2 元以上。（KTLA 5 ）
加州居民為一加侖普通汽油支付的費用，比全國平均水平高出 2 元以上。（KTLA 5 ）

加州的汽油價格再次飆升，據美國汽車協會（AAA）稱，加州居民現在為一加侖普通無鉛汽油支付的費用，比全國平均水平高出2元以上。洛杉磯-長堤（L.A.-Long Beach）和橙縣（Orange County）地區，汽油價格更高，已達到每加侖 5.84 元。

AAA的數據顯示，9月26日（周一）全美平均汽油價格每加侖 3.725 元，而加州的這一數字則上升到 5.798 元。如果民眾住在洛杉磯-長堤和橙縣地區，價格會更高。

截至 9 月 26 日，洛杉磯-長堤地區普通無鉛汽油每加侖 5.84 元，比一周前多41 分，比一個月前多55 分，比一年前多 1.43 元；橙縣普通無鉛汽油每加侖5.83 元，比一周前多 44 分，比一個月前多 63 分，比一年前多 1.47元。

南加內陸河濱縣（Riverside County ) 和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的汽油價格要稍微便宜一些，大約每加侖 5.70 元，但都比一年前的價格多1.37元-1.39元之間；范杜拉縣（Ventura County）每加侖 5.78 元，比一年前多1.41元；聖地牙哥縣（San Diego County）每加侖 5.78 元，比一年前多1.44元。

加州汽油價格一直位居全國首位，主要是因為該州嚴格的環境法規，讓汽油價格每加侖提高超過 1 元，再加上全國排名第二高的汽油稅，都導致其汽油價格遠超其他各州。

油價 加州 長堤

上一則

聯準會頻升息 加州長遠難免受累

下一則

網約車時薪6.2元？華人司機：賺得比這多

延伸閱讀

油價跌逾2%、繼續下探今年低點 金價徘徊兩年半低價

油價跌逾2%、繼續下探今年低點 金價徘徊兩年半低價
加州無證客 2024年發身分證

加州無證客 2024年發身分證
加州期中選舉公投案：「1號」禁止限制生育自由

加州期中選舉公投案：「1號」禁止限制生育自由
加州期中選舉公投案：「26號」開放部落新型賭博

加州期中選舉公投案：「26號」開放部落新型賭博
加州期中選舉公投案：「31號」調味菸草可否販售

加州期中選舉公投案：「31號」調味菸草可否販售
挺台加入聯合國 橙縣、洛縣、聖地牙哥250人健走

挺台加入聯合國 橙縣、洛縣、聖地牙哥250人健走

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
詐騙集團設計的貨幣交易網站應用程式功能完整，張先生曾測試提款過程順利，有如銀行的電子轉帳一般。（記者蕭迪玉╱攝影）

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

2022-09-22 20:01
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

2022-09-19 02:12
南加房產銷售額8月大幅下降，大部分地區房價都在下跌。（記者邵敏／攝影）

南加5縣房價8月下跌 銷售額同比跌28.3％

2022-09-21 02:20

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光