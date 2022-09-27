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網約車時薪6.2元？華人司機：賺得比這多

記者趙健／洛杉磯報導
方先生向記者展示自己實際收到的車費為15.49元。（記者趙健/攝影）
方先生向記者展示自己實際收到的車費為15.49元。（記者趙健/攝影）

促進種族平等和共同繁榮的組織「全國公平地圖集」（National Equity Atlas），近日發布的最新調查結果顯示，自2020年11月3日加州第22號公投案(Proposition 22)通過並實行後，網約車Uber和Lyft的司機每小時只賺6.2元。但是洛杉磯華人網約車司機卻表示，他們賺得比加州最低時薪多，不願意去做其他工作。

「全國公平地圖集」為種族和經濟公平的運動領袖和政策制定者，提供可操作的數據和戰略，希望實現種族平等和共同繁榮，其所使用的地圖集是由 PolicyLink 和南加州大學公平研究機構 (USC Equity Research Institute，簡稱ERI) 製作。

該調查在2021年11月至12月期間，對來自55名網約車司機的1萬2500個訂單進行統計。報告稱，這些司機每小時的收入總額中位數為26.30元，包括網約車公司付給司機的獎金以及來自乘客的小費。如果這些司機都是以正式員工的身分為網約車公司工作，那麼駕駛中所產生的費用和購買失業保險、工傷補償所產生的費用，都將由網約車公司支付。

但自第22號公投案實行後，所有加州網約車司機的身分均被歸為獨立承包商，而非公司員工，因此無法享受公司的福利，所以除去油費等駕駛成本，還要再模擬扣除這部分本應由公司繳納的費用，最終得出的淨收入中位數僅為每小時6.2元。

報告公布後，Lyft發言人表示，這項調查結果不準確，並未反映當下司機群體的實際情況，因為現在加州有超過100萬個傳統行業的空缺職位，如果這些調查結果屬實，司機完全沒有必要繼續從事這項工作。

而根據網約車華人司機的說法，也印證前述調查結果並不正確。

住在羅斯密（Rosemead）的網約車司機方先生說，他本來是旅遊巴士司機，因疫情期間旅遊業萎靡，他才轉為Lyft司機。

方先生說，比如以25日為例，他早晨7點10分出發，開了七個小時之後，共收到來自Lyft平台的170元的車費，當然還需要減掉油費和所需繳納的稅費，但稅費是可以抵扣的。

方先生指出，現在的利潤確實比去年疫情時減少了很多，之前網約車公司還會有獎勵，現在基本上什麼也沒有了。除去油費，每小時差不多能掙25元左右。「但我以前開旅遊大巴可比這個賺多了。」

另一位在Uber上接單的司機陳先生表示，他平均每小時能掙20元左右。但現在油價貴，開油車成本實在太高。無奈趕上「新車荒」，2月預定的油電混合車至今遲遲無法到貨，只能繼續開油車出來工作。

陳先生說，「我這輛車每英里成本約2.2-2.5元之間，如果換成混合動力車每天至少可以省下20元。」

但兩位司機均表示，比起現在的工作，他們不會去選擇那些時薪在16-20元/小時的工作，就算把車輛損耗，以及支付醫療保險的費用都考慮上，他們賺得還是比加州最低時薪多，而且在工作時間上要自由很多。

加州第22號提案由Uber、Lyft等網約車公司支持，主要內容是將網約車司機歸為獨立承包商，而非網約車公司的正式員工，因此公司無須為這些司機提供一般員工福利保障。2020年11月，加州選民以58.6%支持、41.4%反對通過了第22號公投案。

記者實際支付的車費為24.71元。（記者趙健/攝影）
記者實際支付的車費為24.71元。（記者趙健/攝影）

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