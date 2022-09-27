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洛杉磯學區 制定抗鴉片類藥物計畫

編譯組／綜合報導
洛杉磯聯合學區（LAUSD）22日宣布其對抗鴉片類藥物危機計畫。（ABC 7）
洛杉磯聯合學區（LAUSD）22日宣布其對抗鴉片類藥物危機計畫。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，洛杉磯聯合學區（LAUSD）22日宣布其對抗鴉片類藥物危機計畫。據悉，過去一個月以來，學區至少有七名青少年服用可能含芬太尼（fentanyl）的藥物。

包括學區總監卡凡赫（Alberto Carvalho）、醫學總監馬爾霍特拉（Smita Malhotra）等，當天記者會上闡述相關計畫，包括向學生提供資源等相關細節。

最近一次服藥過量事件發生在17日，洛杉磯市警局正調查這些藥物是否與13日好萊塢伯恩斯坦高中（Bernstein High），15歲拉莫斯（Melanie Ramos）服藥過量致死有關。

警方逮捕兩名年紀分別在15歲與16歲男孩，這兩人與拉莫斯死亡和其他地區毒品銷售有關。警方稱，兩名青少年涉嫌過失殺恩被拘留。

洛市警局局長摩爾（Michel Moore）稱，這些毒品在校園和附近公園內出售。

然而，摩爾20日向洛市警察委員會稱，這些青少年「只是成年人和毒品交易組織一小部分，警方正努力找供應商。」

幾個月以來，全國執法官員就芬太尼危機發出警告。芬太尼是一種合成鴉片類，效力是嗎啡的80倍至100倍，經常被混入非法藥物中，製成處方止痛藥或其他藥物。

摩爾稱這種藥物是國家面臨的頭號威脅，指出洛市警局和毒品調查人員查獲數萬粒藥丸，和一磅又一磅的芬太尼。

毒品 學區 洛杉磯

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