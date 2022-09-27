內陸警方掃蕩非法情色交易 「誘捕」多名嫖客

從事非法性交易被警局拘捕的嫖客。（警方提供）

河濱縣警方持續打擊縣域非法情色交易活動。多個執法單位日前聯合在坦密庫拉市（Temecula）拘捕多名涉嫌非法情色交易嫌犯。

這次掃蕩非法情色交易行動在9月20日進行。參與行動的包括打擊人口販賣執法警力，縣警局西南分局METRO執法隊等執法單位。執法人員採取釣魚 式執法，聯合打擊坦密庫拉市地下非法情色交易，拘捕了多名「John」（嫖客）。

執法人員採取臥底方式，在多個常用的網路賣淫流行的分類廣告網站上投放「誘餌」廣告，當達成有償交易後， 誘使多名「John」在交易地點見面時抓捕。行動中，有兩名成年女性被誘惑從事非法情色交易，警方確認這兩名女子是人口販賣受害者，從事情色交易完全是被迫的。根據有關法規，她們被送至關懷中心，但姓名不公布。所有十名遭拘捕「John」涉嫌輕罪先拘押後獲釋。

非法情色交易屬於犯罪活動，全美失聯和受剝削兒童中心估計，六分之一的瀕臨危險、離家出走者可能成為情色交易的受害者，她們不僅受到嚴重的情感、身體和性虐待，而且誘使她們從事情色交易的組織者也對她們實施身體和性侵 害。

舉報人口販賣活動可致電全美打擊人口販賣中心，電話 888－373-7888，若有任何問題，可致電當地警方 951－696-3000。