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加州3萬多人仍有大麻前科 新法明年7月1日前可解套

編譯組／綜合報導
消除大麻前科法案的推動者加州眾議員邦塔（中）。（美聯社）
消除大麻前科法案的推動者加州眾議員邦塔（中）。（美聯社）

雖然加州2016年就已經將娛樂用大麻合法化，2018年的Assembly Bill 1793更規定州政府必須自動去除大麻前科。但時至今日，洛杉磯時報發現，不僅許多刑事紀錄尚未消除，還有很多案件根本躺在法院待審，影響人數達3萬4000人。他們常因前科而無法求職、取得專業證照，或是在購房、租房吃了悶虧。

不過，加州州長紐森簽署的最新法令卻可能改變現況，因為新法規定各級法院必須在2023年3月1日前更新刑事紀錄，並通報加州司法廰，而司法廰必須在7月1日完成前科紀錄的更新。

2018年的AB 1793法案，提案人是眾議員邦塔（Mia Bonta）。當初獲得議會一致同意的法案，也被邦塔稱為「補救漏洞」的嶄新一步，但在立法完成後卻執行緩慢。邦塔因此在2022年1月再度發動提案，要求加州政府明定大麻除罪化的期限。邦塔表示，加州都已經將大麻除罪化這麼多年了，但是刑事紀錄更新的腳步如此之慢，實在讓人無法接受，因此議會有道德責任要糾正此舉。

相關法案獲得許多支持大麻除罪化的人士與團體支持。其中之一是洛杉磯縣公設辯護人副主任（Deputy Public Defender）Nick Stewart-Oaten。他說，加州人不能因為過時的大麻舊法而遭到定罪，感謝議會的作為讓男男女女可以不必再因大麻而背上前科了。

各級法院則將拖延歸咎於新冠疫情、人手不足、案件管理系統過於陳舊，以及舊檔案需要人工更正等等因素。但事實上，洛時指出，法院體系並不缺經費，州府早就撥款1683萬元用於檔案處理了。

大麻合法化 加州 洛杉磯

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