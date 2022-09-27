亞凱迪亞市竊案頻傳 警籲留心可疑人車

亞凱迪亞（Arcadia）入室盜竊和汽車盜竊仍多。（檔案照片）

亞凱迪亞 （Arcadia）近日治安事件依然是以盜竊案為主，主要是入室盜竊和汽車 盜竊。亞市警方提醒民眾要保管好個人財物，且留意社區可疑的人和車輛。

9月11日中午12時56分，位於Live Oak道601號的教堂停車場發生汽車盜竊，受害人當天上午10時30分將車停在停車場，在中午12時40分左右返回時，發現車子不翼而飛。加州 公路巡警局次日於鮑爾溫公園市(Baldwin Park) 找到這輛車。

9月15日中午12時10分，位於Santa Anita 路和Huntington路發生搶劫；受害者將嫌疑人信息告訴警方，警方找到嫌疑人。嫌犯是31歲來自天普市的男性，目前被關在亞市監獄。當天晚上7時14分，位於Caballero路1400號街區的一處住宅發生入室盜竊未遂。嫌犯砸碎窗戶想進入室內時，發現室內有人，當場被嚇跑。嫌犯身著深色衣服，駕駛一輛沒有車牌的休旅車逃離現場。

在當晚8時29分，位於南Baldwin道400號的西野商場發生試圖盜竊，一名男性嫌疑人試圖在停車場打開別人的車門。警方接到報警後找到嫌犯，嫌犯試圖跑到附近表演的馬戲團，結果被工作人員趕至停車場後被捕。嫌犯是來自奇諾岡的23歲男子。

16日晚上11時46分，位於南第三街2200號街區的一處住宅，發生入室盜竊。有身分不明的嫌疑人通過砸碎玻璃門進入住所，洗劫了幾個房間並偷走幾個手袋後逃離。該案沒有找到目擊者，目前警方在調查中。