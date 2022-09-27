「為孩子而戰」 張龍正宣布選阿市聯合學區教委

張龍正是三個年幼孩子的父親，五歲女兒今年入學阿市學區。（張龍正提供）

三個孩子的父親張龍正（Fred Chang），宣布參選阿罕布拉 市聯合學區 （ AUSD）教委。他表示，剛入學的女兒是他參加競選的主因，如果競選成功，將儘所能為所有學生提供「更安全、更智能和更好的學校」。

13歲時從台灣移民到美國的張龍正，在聖蓋博谷長大，是家中第一個上大學和研究生的人，他是三個年幼孩子的父親，五歲的女兒今年入學阿市學區。張龍正直言，女兒是參選的重要原因，「學校存在諸多問題，師資力量嚴重不足，女生廁所無人修理，免費午餐沒有營養，我要為孩子參選，如果能競選成為學區教委的話，將盡我所能首先解決這些問題。」

張龍正在一家私募股權公司擔任助理副總裁，擁有20年豐富的金融經驗。他表示，在多年的金融服務工作中，培養了領導技能、團隊建設和財務規劃經驗，「若競選成功，我相信自己的專業可以幫助監督學區財政，讓錢真正花在刀口上。」張龍正將參加第五區教委選舉，競選綱領包括提高教育 質量、改善管理和運營、確保學校安全。

如何提高教育質量，張龍正表示將通過更多的STEAM 課程增加入學率，提高學區知名度和聲譽；確保所有學生都能參加豐富的課程，準備迎接今後高強度的校園生活；學區將為高中生提供金融知識作為選修課之一，以更好地為現實世界做準備；提供優質課後服務計劃，讓學生在學業上受益，並為大多數雙職工家庭提供支持。

在改善學區管理和運營方面，張龍正指出，在校學生目前的免費午餐質量不佳，他將通過與當地農場合作的方式改進膳食，保證新鮮豐富的水果蔬菜，尋找可提供更多食物選擇的供應商。此外，他將升級、維護校區內的老化設施，確保教室通風良好、自然光線充足，並在操場上增加遮陰區域，讓孩子們盡情享受室外運動。