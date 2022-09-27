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治安、遊民、商機 沈時康選阿市議員3目標

記者邵敏／阿罕布拉報導
沈時康在妻子Rebecca、女兒沈佩鴻 (Kristie)支持鼓勵下，滿腔熱誠重新投入選戰。(記者邵敏／攝影)
沈時康在妻子Rebecca、女兒沈佩鴻 (Kristie)支持鼓勵下，滿腔熱誠重新投入選戰。(記者邵敏／攝影)

曾在阿罕布拉市擔任市長及市議員達12 年的沈時康 (Stephen Sham) ，日前宣布將於11月參選阿市第一區市議員，他的重新宣戰、並以致力恢復阿市榮景為己任，得到社會各界熱烈迴響。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong)、前加州眾議員伍國慶（Mike Eng)等眾多民選官員，9月26日（周一）公開為沈時康背書，並呼籲阿市選民積極把手中選票投給沈時康，使他高票當選。

沈時康表示，如果再次勝任市議員，他將著重實現三大目標，其中城市治安管理位居首位，「我擔任市議員期間，阿市犯罪率下降23%，但現在犯罪猖獗。我若當選，首先加強治安管理，做一些針對性強的工作，確保百姓安居樂業。」此外，遊民問題、發展商業是另兩項重點，「對於遊民、城市垃圾等問題，我將提供更多社區服務；更重要的是發展阿市商業，吸引商家回到城市，他們的回歸將提高人們的生活品質。」

阿市府文宣分別以英文、中文、西班牙文發布。沈時康指出，近年阿市的中文文宣經常詞不達意，甚至翻譯錯誤，令華裔民眾看不懂，他表示，以自己的中英文水平，可有效防止此類事情再次發生。

伍國慶稱讚沈時康是最傑出的民選官員之一，「他誠實、聰明、工作努力、喜歡與人交談，並能給人們帶來希望和靈感，有著多年任職的豐富經驗。」趙美心當日因故未能出席，她指派代表祝願沈時康11月8日高票當選。

方樹強錄製視頻支持沈時康，認為他擔任市議員期間，盡心盡力推動經濟繁榮，協助商家解決疑難，令阿市在聖蓋博谷各城市中出類拔萃，成績有目共睹，希望阿市第一區選民全力支持他。

當天出席的政商界嘉賓，包括阿市市長 Jeff Maloney、市議員 Ross Maza、該市多名前任市長、蒙特利公園市議員陳贊新、梁僑漢、聖蓋博谷水利局理事會主席黃泰平等。

眾多民選官員9月26日公開為沈時康背書。(記者邵敏／攝影)
眾多民選官員9月26日公開為沈時康背書。(記者邵敏／攝影)

蒙市市長羅霈霆、鑽石吧市議員劉珝林、羅斯密市議員勞朱嘉儀、西拉瑪德瑞（Sierra Madre）市議員Rachelle Arizmendi、天普市議員喻穎章、核桃市市長伍立倫、西柯汶納市議員吴桐淮、巴沙迪那社區學院理事陳藝婷，喜瑞都市社區學院理事劉昕等均為沈時康背書。

此外，沈時康競選團隊將於10月20日舉辦慶生募款酒會，希望大家支持。

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