改善Spirit巴士系統 蒙市推線上問卷匯集民意

民眾可以通過掃描二維碼了解更多詳情，參與問卷調查。

為了改善公共交通系統，以跟上不斷變化的地方旅行需求和居民的出行期望，蒙特利公園 市（Monterey Park）鼓勵所有市民，積極參與Spirit巴士系統評估，參與問卷調查和社區參與會議，積極反饋意見和建議，共同建設更美好的城市。

蒙市特別推出在線問卷調查，為可能使用或不使用Spirit巴士服務的居民，提供有關意見的方式，調查問卷主要關於市民對當前巴士服務的看法，以及對潛在改進的優先考慮。

蒙市還將在10月舉辦三場會議，讓市民對該研究和就當前的交通問題有所了解，並提供意見。三場會議的時間和地點分別是：10月13日下午6時30分虛擬線上會議；10月17日中午12點在蘭利老人中心 （Langley Senior Center）地址：400 W. Emerson Avenue；10月20日下午4時至7時，在巴恩斯公園的Monster Mash社區中心，地址：350 S. McPherrin Avenue。

Spirit巴士系統覆蓋蒙市大部分區域，最北通往E Hellman Avenue和N Alhambra Avenue，最南端通往W Riggin Street和S Bradshawe Avenue。最西端是Corporate Center Drive and Corporate Place ，最東端通往Potrero Grande Drive 和 Saturn Street 。

目前Spirit Bus路線1至4的服務時間為周一至周五上午6時30分至下午4時30分。 周六或周日將不提供任何路線的巴士服務。5號線繼續暫停。