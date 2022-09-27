我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

改善Spirit巴士系統 蒙市推線上問卷匯集民意

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
民眾可以通過掃描二維碼了解更多詳情，參與問卷調查。
民眾可以通過掃描二維碼了解更多詳情，參與問卷調查。

為了改善公共交通系統，以跟上不斷變化的地方旅行需求和居民的出行期望，蒙特利公園市（Monterey Park）鼓勵所有市民，積極參與Spirit巴士系統評估，參與問卷調查和社區參與會議，積極反饋意見和建議，共同建設更美好的城市。

蒙市特別推出在線問卷調查，為可能使用或不使用Spirit巴士服務的居民，提供有關意見的方式，調查問卷主要關於市民對當前巴士服務的看法，以及對潛在改進的優先考慮。

蒙市還將在10月舉辦三場會議，讓市民對該研究和就當前的交通問題有所了解，並提供意見。三場會議的時間和地點分別是：10月13日下午6時30分虛擬線上會議；10月17日中午12點在蘭利老人中心（Langley Senior Center）地址：400 W. Emerson Avenue；10月20日下午4時至7時，在巴恩斯公園的Monster Mash社區中心，地址：350 S. McPherrin Avenue。

Spirit巴士系統覆蓋蒙市大部分區域，最北通往E Hellman Avenue和N Alhambra Avenue，最南端通往W Riggin Street和S Bradshawe Avenue。最西端是Corporate Center Drive and Corporate Place ，最東端通往Potrero Grande Drive 和 Saturn Street 。

目前Spirit Bus路線1至4的服務時間為周一至周五上午6時30分至下午4時30分。 周六或周日將不提供任何路線的巴士服務。5號線繼續暫停。

問卷鏈接如下：https://www.surveymonkey.com/r/MontereyParkSpirit，問卷有英文、中文和西班牙語三種語言。學生調查鏈接如下：https://www.surveymonkey.com/r/MontereyParkSpiritStu。民眾還可以通過掃描二維碼參與調查，問卷調查截止日為9月30日。

蒙特利公園市邀請市民評估Spirit 巴士系統，以做改進。（蒙市市政廳）
蒙特利公園市邀請市民評估Spirit 巴士系統，以做改進。（蒙市市政廳）

老人中心 蒙特利公園

上一則

全美首創 加州將設槍枝暴力防制部門

下一則

如何避免肌少症？9月29日專科醫師線上開講

延伸閱讀

蒙市車子暴衝民宅 屋主傷兩車毀

蒙市車子暴衝民宅 屋主傷兩車毀
加州台聯會 10月9日蒙市慶雙十

加州台聯會 10月9日蒙市慶雙十
學生有福了 蒙市圖書館「免費線上課輔」

學生有福了 蒙市圖書館「免費線上課輔」
蒙市圖書館增強社區服務 歡迎讀者意見反饋

蒙市圖書館增強社區服務 歡迎讀者意見反饋
蒙市9月23日設站嚴查酒駕 違者吊銷駕照罰萬元

蒙市9月23日設站嚴查酒駕 違者吊銷駕照罰萬元
蒙市圖書館調查社區需求 歡迎市民建言反饋

蒙市圖書館調查社區需求 歡迎市民建言反饋

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
詐騙集團設計的貨幣交易網站應用程式功能完整，張先生曾測試提款過程順利，有如銀行的電子轉帳一般。（記者蕭迪玉╱攝影）

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

2022-09-22 20:01
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

2022-09-19 02:12
南加房產銷售額8月大幅下降，大部分地區房價都在下跌。（記者邵敏／攝影）

南加5縣房價8月下跌 銷售額同比跌28.3％

2022-09-21 02:20

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光