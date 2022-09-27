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嚴筱意新書「風中的皮箱」 家族故事映照台灣史

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
洛僑中心副主任劉岱欣（左）從嚴筱意（右）手中接受贈書。（記者張庭瑜／攝影）
洛僑中心副主任劉岱欣（左）從嚴筱意（右）手中接受贈書。（記者張庭瑜／攝影）

北美南加州華人寫作協會9月25日，在洛杉磯華僑文教中心為該會副會長嚴筱意舉行新書發表會，介紹她的三本新書：短篇小說集《風中的皮箱》、散文集《 天空的顏色》、《 自歌自舞自開懷》合集。嚴筱意在會中介紹她書中人物的背景及寫作靈感，她說話幽默、內容生動，令觀眾席中不時傳出笑聲。

《風中的皮箱》共有六篇短篇小說，上半部由「林甘」、「雙安」、「頭家嬤跑疏開」、「高雄川」四篇組成，下半部有「風中的皮箱」、「八卦山下」兩篇，串起了1895年到1959年台灣社會的生活狀態，是一部以家族背景書寫的社會故事。而《天空的顏色》收錄作者十年來發表於世界日報副刊等媒體的文章，一共22篇散文，記錄了美國的生活片斷以及思鄉的情懷等，文字細膩、刻劃精采。

嚴筱意表示，她在美國曾有過很多貴人幫助她，不論認識或不認識，且各族裔都有，並都秉持著美國移民大熔爐的精神，樂於助人。而在文學作品中，白先勇的台北人是最為人所知，但北美移民的故事卻鮮為人知。她相信其中一定有許多很可愛、可歌可泣，很動人也很心痛的故事。「因此秉持著這樣的精神，才有了今天的幾本著作」。

洛杉磯華僑服務中心副主任劉岱欣表示，因為自己是彰化人的緣故，在拜讀嚴筱意著作時感到特別親切。內容中所提及的八七水災，艱困時期的打拚故事等，都是家中長輩曾提到的，在閱讀故事時也非常有共鳴。

嚴筱意也於當天捐贈三本著作給洛僑中心。

從典型商人變成「斜槓」作家的嚴筱意，在開始創作時，透露自己也頻遇瓶頸。她說起那段經歷笑著表示，當時她得了創業家獎，在許多人的鼓勵下，才有了學習寫作的念頭。但在最開始時，常因抓不到主題而苦惱。後來在吳鈞堯老師的提攜下，逐漸抓到適合的風格。

當時嚴筱意在認識吳鈞堯後，時常向他請教文章風格，並在每次的修正檢討中，慢慢成長。嚴筱意笑著比喻說，就像學車一樣，都需要一個指導教練，一一講解交通規則、踩煞車等，都需要慢慢練習。 

嚴筱意並提及她故事中的主線人物就是家中長輩，從曾祖母出生的甲午年後、變成童養媳、到成企業家的故事，以及十幾歲的爸爸從大陸撤退到台灣時，帶著一卡皮箱坐船輾轉由溫州、上海、台北、基隆再到高雄，之後落地生根，在異鄉打拚生存的故事。而故事中所攜帶的皮箱，也正好呼應了書名「風中的皮箱」。 

嚴筱意鼓勵任何有作家夢的民眾，有話想寫就要寫，因為每個人都有故事可以講。而每次的寫作後，也試著把自己的文章拿給別人讀，藉由別人的反饋了解自己寫作的缺點，才能逐漸練出寫作的功力。

嚴筱意也提及寫作協會將再度於明年舉辦文學獎，也歡迎民眾參加。

嚴筱意講述自己生平背景。（記者張庭瑜／攝影）
嚴筱意講述自己生平背景。（記者張庭瑜／攝影）
北美南加州華人寫作協會、參與民眾與嚴筱意（前排左六）合影。（記者張庭瑜／攝影）
北美南加州華人寫作協會、參與民眾與嚴筱意（前排左六）合影。（記者張庭瑜／攝影）

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