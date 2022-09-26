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亞市第5選區政見會 首重治安

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞華人協會9月25日舉辦市議員候選人第一場政見會。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞華人協會9月25日舉辦市議員候選人第一場政見會。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞華人協會9月25日（周日）舉辦市議員候選人第一場政見會，邀請第五選區候選人發表政見，與選民面對面交流。幾位候選人一致認為，如果成功當選為市議員，維護城市的安全將是重中之重。

當天參加政見會的第五選區候選人包括李軍（Jason Lee）、Michael Danielson、高卿（Michael Cao），候選人Danial Malki因事缺席，四人將在11月選舉競爭一席。

候選人高卿，為南加州大學亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）心臟病專科醫師，空軍退役少校，曾是伊拉克、阿富汗戰地傷員搶救組軍人。高卿長期致力公共服務，在亞市老年人委員會和警察基金會董事會任職，他的軍人經歷、醫學背景得到不少選民關注。

候選人華裔律師李軍，四名候選人中唯一會講中文的競選者，他是洛杉磯中華總商會的董事會成員和法律顧問，亞市商會、博物館之友及扶輪社成員，亞市法律日義務律師。亞市第五區亞裔人口64%，李軍表示如果當選，將作為亞裔和非亞裔間的橋樑、市民與市議會的聯絡人，及時回應市民問題和投訴，並迅速採取行動。

幾位候選人一致認為，若成功當選市議員，維護城市安全是重中之重。（記者邵敏／攝影）
幾位候選人一致認為，若成功當選市議員，維護城市安全是重中之重。（記者邵敏／攝影）

現任市議員Michael Danielson，是一名退休音樂教師，曾在亞市中學任教多年，今年３月被市議會指派為任期半年的代理市議員。缺席的26歲Daniel Malki在亞市土生土長。

李軍（Jason Lee）表示若當選，將作為亞裔和非亞裔的橋樑。（記者邵敏／攝影...
李軍（Jason Lee）表示若當選，將作為亞裔和非亞裔的橋樑。（記者邵敏／攝影）

在當天的政見會中，三名候選人一致認為，如果當選市議員，城市的治安管理將是重中之重。李軍認為嚴厲打擊犯罪，依法治市，確保社區安全，需增強更多警力，尤其是增加巡邏警車的頻率和警察的存在感，阻止潛在的犯罪分子。曾在前線服過兵役的高卿表示，公共安全是第一要務，為維護社區安全，需鼓舞警察士氣，注重警民合作，鼓勵市民參與志願者服務，共同維護社區治安； Danielson指出，犯罪活動猖獗，除訓練有素、反應迅速的警察外，鄰里守望尤為重要。

曾在前線服過兵役的高卿（Michael Cao），公共安全是第一要務。（記者邵敏...
曾在前線服過兵役的高卿（Michael Cao），公共安全是第一要務。（記者邵敏／攝影）

對於民眾普遍關注的遊民現象，高卿表示，大多數遊民存在心理健康、藥物濫用等問題，需要從醫療、衛生角度解決遊民問題。Danielson認為，亞市正在探索更多的合作夥伴和資源，共同應對這一挑戰，實現早期干預， 評估個別情況找到最合適的服務方式；李軍指出，遊民問題由來已久，並非建遊民屋、避難所就能解決，「很多遊民不喜歡被關在這樣一個小籠子裡，因此一定要分別對待，專業治療。」同時，他認為，亞市承受不了遊民負擔，需要和縣政府等資源合作。

此外，候選人就財政預算、經濟發展、節水用水、支持商家、關心老人、退伍軍人等各方面展開討論，發表各自政見。

Danielson指出，犯罪活動猖獗，除訓練有素的警察外，鄰里守望尤為重要。（記...
Danielson指出，犯罪活動猖獗，除訓練有素的警察外，鄰里守望尤為重要。（記者邵敏／攝影）

遊民 警察 亞裔

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