洛縣2資深檢察官 遭降職
NBC電視台報導，洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）將兩名資深檢察官調職。這兩人因高調、複雜的謀殺案件廣為人知且引起國際關注，然賈斯康將兩人調任至通常由經驗較淺者擔任的職位。法律界稱此舉是為了報復他們批評賈斯康。
這兩人分別為麥金尼（John McKinney）和雷溫（JOhn Lewin）。前者負責處理說唱歌手赫斯樂（Nipsey Hussle）謀殺案，後者則起訴紐約房地產繼承人杜斯特（Robert Durst），且因間接追查冷案殺人案享譽全國。兩人表示，他們被告知將調任至英格伍（Inglewood）和東洛杉磯（East LA）處理常規案件。
據悉，兩人都曾公開批評賈斯康改革政策，且支持罷免他。
麥金尼告訴NBC，「就我而言，此舉是為了報復我對檢察長能力和法律忠誠度的批評。」
雷溫說，「很明顯我被調職了，因為我很早就選擇在內部備忘錄、辦公室內與社交媒體，對賈斯康許多政策表達質疑。」
檢察官辦公室否認這些調動是降級，且並未回應有關調動是出於政治動機還是報復性問題。
賈斯康辦公室在一封來自賈斯康特別顧問布萊克尼奧（Tiffiny Blacknell）聲明指出「近50名員工職位調動，包括新進員工。」
直至本周，雷溫和麥金尼都還在檢察長辦公室的重大犯罪部門工作，該部門被認為是檢察長辦公室最富盛名的任務之一，處理引人矚目案件，包括麥克傑克遜（Michael Jackson）之死和連環殺手等。
至少十名地方檢察官高級職員，對洛縣和賈斯康提起訴訟，聲稱他們因對賈斯康某些政策表示質疑遭調離原本職位。
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