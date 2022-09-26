洛縣2資深檢察官 遭降職

洛縣檢察長賈斯康將兩名資深檢察官調任至處理常規案件的職位遭批評。（Getty Images）

NBC電視台報導，洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascon）將兩名資深檢察官 調職。這兩人因高調、複雜的謀殺案件廣為人知且引起國際關注，然賈斯康將兩人調任至通常由經驗較淺者擔任的職位。法律界稱此舉是為了報復他們批評賈斯康。

這兩人分別為麥金尼（John McKinney）和雷溫（JOhn Lewin）。前者負責處理說唱歌手赫斯樂（Nipsey Hussle）謀殺案，後者則起訴紐約房地產繼承人杜斯特（Robert Durst），且因間接追查冷案殺人案享譽全國。兩人表示，他們被告知將調任至英格伍（Inglewood）和東洛杉磯（East LA）處理常規案件。

據悉，兩人都曾公開批評賈斯康改革政策，且支持罷免他。

麥金尼告訴NBC，「就我而言，此舉是為了報復我對檢察長能力和法律忠誠度的批評。」

雷溫說，「很明顯我被調職了，因為我很早就選擇在內部備忘錄、辦公室內與社交媒體，對賈斯康許多政策表達質疑。」

檢察官辦公室否認這些調動是降級，且並未回應有關調動是出於政治動機還是報復性問題。

賈斯康辦公室在一封來自賈斯康特別顧問布萊克尼奧（Tiffiny Blacknell）聲明指出「近50名員工職位調動，包括新進員工。」

直至本周，雷溫和麥金尼都還在檢察長辦公室的重大犯罪部門工作，該部門被認為是檢察長辦公室最富盛名的任務之一，處理引人矚目案件，包括麥克傑克遜（Michael Jackson）之死和連環殺手等。

至少十名地方檢察官高級職員，對洛縣 和賈斯康提起訴訟，聲稱他們因對賈斯康某些政策表示質疑遭調離原本職位。