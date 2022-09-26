男子持氣槍欲救母 反遭警擊斃

赫羅拉手持的軟氣槍，因外型無法分辨真偽，遭警察射殺。（圖片來源：LAPD）

洛杉磯 市警察 日前收到家暴 通知來電，一名年輕人宣稱他的爸爸因為喝醉酒正在毆打媽媽，他為保護媽媽也被打至全身流血，希望警察能到家裡協助。最後卻演變成這名年輕人被警察槍殺的悲劇，近日洛杉磯市警局公布了案發時的視頻。

視頻來源：洛市警局/記者陳懿後製

當警察趕到洛市東南邊的Vermont Vista社區後，19歲的洛杉磯居民路易赫羅拉（Luis Herrera）手握一把仿真的來福軟氣槍（airsoft rifle）應門。據影片顯示，警察在看到赫羅拉手持槍械後，立刻向後方的巷弄閃躲，但赫羅拉將槍枝放在肩上往他們走去。勸阻無效後，警察向赫羅拉開槍，擊中胸口。

全程在後院的赫羅拉父母在聽到槍聲後隨即趕到前門查看，卻發現兒子倒在血泊中。他的媽媽大聲哭喊：「他是我的兒子！你們為什麼要這麼做？」父親也向警察解釋：「那只是玩具槍」。但為安全起見，兩位警察反對家人靠近赫羅拉，因為當時他的手還握著槍枝。

支援趕到後，他們逮補赫羅拉，將他戴上手銬，送上救護車。此時的赫羅拉已經失血過多，沒有呼吸及意識，救護人員宣布赫羅拉死亡。

隨後經過調查，發現赫羅拉持的槍枝是兩把仿真的軟氣槍，而非真槍。洛市警局探員阿吉拉（Rebecca Aguilar）表示，因為該槍枝並沒有一般仿真槍會有的橘色安全槍管，加上距離使他們無法分辨槍枝真假，才會開槍射殺。

而調查過程中也證明，赫羅拉的父母當時並沒有發生他宣稱的家庭暴力。警方表示，未來的幾個月內將繼續調查此案的兩位開槍警察是否有按照規範，對民眾使用致命武器。