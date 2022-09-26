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河濱縣多起入室搶劫 嫌犯全遭逮捕

記者啟鉻／河濱綜合報導
警方拘捕三名涉嫌在山火撤離區居民家入室搶劫嫌犯。（警方提供）
警方拘捕三名涉嫌在山火撤離區居民家入室搶劫嫌犯。（警方提供）

南加內陸河濱縣近期發生多起入室搶劫案，其中有三名未成年人持槍闖入民宅搶劫珠寶。還有三名嫌犯在野火發生後，進入撤離居民家中掠奪財物，其中一名嫌犯還是女性。

河濱縣警局聖哈辛多市分局（San Jacinto Station )9月23日晚7時接到報警，市區Poo'ish街600號街區一居民家發生搶案，三名少年嫌犯持槍搶劫珠寶。警方趕到現場時，三名少年劫匪已經逃離。警方根據目擊者提供的線索，在附近社區將試圖躲藏的三名少年嫌犯擒獲。

警方表示，三名嫌犯被拘捕時沒有反抗，警方在他們身上搜到搶劫的贓物，嫌犯也供認不諱。遭搶珠寶最終返還受害者，目前嫌犯被拘押在少年犯拘押中心，因均屬未成年，警方沒有透露身分詳情。

另外，河濱縣警方9月10日午後1時39分接到報警，稱Fairview Fire火場區發生入室搶劫案，地點位於Diamond Valley路與Coralee Lane交匯處。警方隨後將三名嫌犯拘捕，確認都是海梅特市居民。分別是女性嫌犯Deven Hooker，31歲；John Blackwood，42歲； Michael Edward Serrano，50歲。他們均因涉嫌入室搶劫及在撤離地區搶掠罪被拘押。

瑟瑪爾分局（Thermal Station）9月10日晚7時19分，趕往拉昆塔市（City of La Quinta）商家搶案現場，地點在市區Highway 111的79200街區。警方表示，一名男子闖進商家，持刀威脅職員搶劫財物。警方調查確認嫌犯是32歲印第歐市居民瑞迪（Argelio Reed）。

兩天後，拉昆塔特別執法人員在位於Jefferson街46900號街區將嫌犯逮捕，警方搜出嫌犯搶劫物品。瑞迪涉嫌搶劫及違反假釋令，拘押在約翰伯諾特拘押中心。

南加

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