回收廠腐蝕物質外洩 300員工撤離

南加內陸河濱縣赫汝帕谷（Jurupa Valley）一個回收廠，因為危險品洩露緊緊疏散。（KTLA）

根據KTLA報導，南加 河濱縣消防局危險品小組在赫汝帕谷（Jurupa Valley）Via Cerro 2200 街區的一個回收中心，發現了一種未知腐蝕性物質。消防局表示，9月23日上午10時15分左右，消防局接到了醫療急救電話。

當首批消防車到達時，發現地面上有一個人，並被告知建築物內有危險材料洩漏。六名消防員和幾輛救護車被派往現場，最初有三人報告感覺不適。當消防員趕到時，立即將整棟樓內住戶疏散，300多名員工因危險品被迫撤離。

據河濱縣消防局的一名消防員稱，病人被帶到室外並被立即送往醫院。

河濱縣消防局發言人表示，「我們將兩名消防員送往醫院，因為他們確實接觸了該危險物質」。兩名消防員都接受了治療，現已出院。

中午12時46分，消防部門表示，一個危險品小組進入大樓，到達回收中心時，在一個容器底部發現了一種物質，該物質對一種未知的腐蝕性物質檢測 呈陽性。

相關官員表示，在一種「腐蝕性物質」促使赫汝帕谷的一座建築物被清空後，包括兩名消防員和七名居民在內的九人被送往醫院。

目擊者稱，在該地區聞到濃煙味，目前尚不清楚是什麼有害物質。