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挺台加入聯合國 橙縣、洛縣、聖地牙哥250人健走

橙縣訊
南加橙縣、洛縣、聖地牙哥僑界推動台灣參與聯合國百人健行。（橙縣華僑文教服務中心提供）
南加橙縣、洛縣、聖地牙哥僑界推動台灣參與聯合國百人健行。（橙縣華僑文教服務中心提供）

柑縣台灣同鄉會聯合加州柑縣台美商會、台灣人公共事務會柑縣分會，9月24日合辦「南加橙縣、洛縣、聖地牙哥僑界推動台灣參與聯合國百人健行」。當天下午3時過後即有超過250位來自這些地方的台灣鄉親，陸續湧入集合地點，心情亢奮的準備參加Irvine Jeffrey Trail健行，希望沿途傳達支持台灣參與聯合國的行動。

這次健行活動由柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎籌劃，同鄉會準備餐點，為挺台灣參與聯合國健行活動的鄉親補充體力。傅錦郎表示，這次健行採用Google From線上報名，每天都看到報名人數節節攀升，令人很興奮，籌備人員也趕忙增訂餐點。透過這次集結南加柑縣、洛縣、聖地牙哥三地的台灣鄉親，再次成功傳達台灣鄉親「萬人齊心、一步一腳印」，支持台灣參與聯合國(UN)及世界衛生大會(WHA)的堅決行動與心聲。

當天橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如應邀參加健行，台灣人公共事務會柑縣分會前會長暨僑務諮詢委員黃河芬、僑務顧問沈柏文夫婦、聖地牙哥僑務問林幸隆、柑縣台灣同鄉會前會長王漢平、橙縣華人獅子會會長洪陳鋒及理事吳賢榮也共襄盛舉，北美洲台灣人婦女會前會長林淑卿則號召洛杉磯的台灣鄉親組成「626 Team Taiwan」為相挺台灣更壯聲勢。

逾250位來自橙縣、洛縣、聖地牙哥台灣鄉親以浩浩蕩蕩綿延 100 多公尺的健行隊...
逾250位來自橙縣、洛縣、聖地牙哥台灣鄉親以浩浩蕩蕩綿延 100 多公尺的健行隊伍。（橙縣華僑文教服務中心提供）

當天遊行隊伍浩浩蕩蕩綿延 100多公尺，全程長達3.8哩，沿途其他戶外運動的民眾則不斷對健行隊伍豎起大拇指，也有台灣來的僑民中途加入健行隊伍。歷時一個半小時後，健行隊返回集合地點，大家共享餐點時，在聖地牙哥開設有機農場的僑務顧問林幸隆，則將新鮮採收的有機台灣蓮霧與大家分享。傅錦郎會長夫人陳淑容則將自家摘種的有機火龍果，分別致贈給橙僑中心主任蕭蓓如，及北美洲台灣人婦女會前會長林淑卿，希望她們未來推動的僑務工作更加紅火。

聖地牙哥 聯合國 橙縣

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