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加州最致命公路 605號上榜 15號138、129號出口名列榜首

編譯組／綜合報導
加州平均每年因車禍受傷者逾17萬。(加州公路廳)
加州平均每年因車禍受傷者逾17萬。(加州公路廳)

巴沙迪那星報報導，MonkeyGreek分析全國公路安全管理署（National Highway Traffic Safety Administration）提供最新數據，分析加州最致命公路路段。包括華裔聚集的605號高速公路喜瑞都等路段榜上有名。

加州是全美人口最多的州，擁有約39萬6540哩長的公路。根據柏克萊加大安全交通研究與教育中心（Safe Transportation Research and Education Center）的加州綜合交通紀錄系統和交通傷害地圖系統數據，2017年至2019年，這些道路上共發生約1萬498起致命事故。

加州平均每年因車禍受傷者約17萬8300人，過去十年的峰值是2016年的19萬8899人。自2017年至2019年，27%致命事故與酒駕有關，超速駕駛占事故的28%。11月發生的致命事故最多，可能因萬聖節和感恩節相關旅遊增加，9月次之。

此外，洛縣發生致命事故比其他縣市多，超速和酒駕是主要原因。

根據保險費率比較公司Quotewizard.com數據，加州駕駛員名列全美最差第四名。

此一排名基於對超過200萬分保險報價分析，根據駕駛員事故、超速罰單、酒駕等因素進行評估，結果顯示加州司機事故和罰單排名第四，酒駕排名第五，超速違規數量排名第37。

至於加州最致命的十條路段，是MoneyGeek根據2017年至２019年記錄1萬370起致命車禍，研究酒後駕駛、超速分心和時間等因素。該機構還匯總加州各縣數據等。

研究顯示，15號高速公路138號出口和129號出口，名列加州最致命路段之首。該路段位於聖伯納汀諾市中心以北35哩的Hesperia。

南加州其他致命道路上榜路段，還有215號高速公路44B出口到39號出口，位於科爾登（Colton）／聖伯納汀諾。

605號高速公路5B出口至Firestone大道。諾瓦克／喜瑞都。

22號公路十號出口至五號出口，園林市（Garden Grove）。

加州 車禍 保險

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