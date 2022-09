郎朗迪士尼音樂會 華人捧場座無虛席

中國鋼琴家郎朗在好萊塢碗演奏迪士尼動畫最受歡迎的主題曲。(洛杉磯愛樂樂團提供)

中國鋼琴家郎朗日前在好萊塢碗(HollywoodBowl)通過迪士尼 動畫世界中一些最受歡迎的主題曲,與洛杉磯 愛樂樂團一起進行音樂冒險。現場座無虛席,其中不少華人 觀眾扶老攜幼來欣賞音樂會。

演奏曲目來自他即將發行的專輯「迪士尼之書」的演奏精選,郎朗重新構想令人難忘的迪士尼和皮克斯旋律,從「叢林之書」(Jungle Book )和「瑪麗.波平斯」(Mary Poppins )經典歌曲到新的「Coco」、「冰雪奇緣」和「Encanto」。現場特別音樂嘉賓,包括男高音、Pink Martini樂隊的成員和郎朗的妻子鋼琴家吉娜愛麗絲。在演奏冰雪奇緣主題曲「Let It Go」時,現場燃放煙花,配合著音樂的節奏,漫天的煙火璀璨綻放,把現場氣氛推向高潮。

現場觀眾座無虛席,有不少華人全家總動員,還有華人帶著美食,一邊品嚐美食,一邊欣賞郎朗和洛杉磯愛樂樂團的演奏。郎朗展現了他高超的鋼琴技巧,他的太太吉娜不僅彈琴還演唱「木偶奇遇記」的「向星星許願」(When You Wish Upon A Star)一曲中獻唱。

來自亞凱迪亞的王小姐說,從外面進入停車場的路堵了足足半個小時,人們從四面八方匯集到這裡,就是因為郎朗和迪士尼的魅力。

不少華人家庭帶著孩子來看演出,華人家長李女士表示,這些迪士尼經典音樂都是孩子們兒時回憶,現場聽郎朗演奏更別有一番滋味,尤其是煙花綻放時,心都融化了,不過估計煙火太燦爛,把孩子嚇哭了。