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郎朗迪士尼音樂會 華人捧場座無虛席

記者張宏╱洛杉磯報導
中國鋼琴家郎朗在好萊塢碗演奏迪士尼動畫最受歡迎的主題曲。（洛杉磯愛樂樂團提供）
中國鋼琴家郎朗在好萊塢碗演奏迪士尼動畫最受歡迎的主題曲。（洛杉磯愛樂樂團提供）

中國鋼琴家郎朗日前在好萊塢碗（HollywoodBowl）通過迪士尼動畫世界中一些最受歡迎的主題曲，與洛杉磯愛樂樂團一起進行音樂冒險。現場座無虛席，其中不少華人觀眾扶老攜幼來欣賞音樂會。

演奏曲目來自他即將發行的專輯「迪士尼之書」的演奏精選，郎朗重新構想令人難忘的迪士尼和皮克斯旋律，從「叢林之書」（Jungle Book ）和「瑪麗．波平斯」（Mary Poppins ）經典歌曲到新的「Coco」、「冰雪奇緣」和「Encanto」。現場特別音樂嘉賓，包括男高音、Pink Martini樂隊的成員和郎朗的妻子鋼琴家吉娜愛麗絲。在演奏冰雪奇緣主題曲「Let It Go」時，現場燃放煙花，配合著音樂的節奏，漫天的煙火璀璨綻放，把現場氣氛推向高潮。

現場觀眾座無虛席，有不少華人全家總動員，還有華人帶著美食，一邊品嚐美食，一邊欣賞郎朗和洛杉磯愛樂樂團的演奏。郎朗展現了他高超的鋼琴技巧，他的太太吉娜不僅彈琴還演唱「木偶奇遇記」的「向星星許願」（When You Wish Upon A Star）一曲中獻唱。

來自亞凱迪亞的王小姐說，從外面進入停車場的路堵了足足半個小時，人們從四面八方匯集到這裡，就是因為郎朗和迪士尼的魅力。

不少華人家庭帶著孩子來看演出，華人家長李女士表示，這些迪士尼經典音樂都是孩子們兒時回憶，現場聽郎朗演奏更別有一番滋味，尤其是煙花綻放時，心都融化了，不過估計煙火太燦爛，把孩子嚇哭了。

迪士尼 華人 洛杉磯

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