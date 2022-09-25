南加僑界載歌載舞 齊心慶雙十

世界華人工商婦女企管協會南加州分會承辦今年雙十慶會，(左起)召集人賴泱璇、會長裴映棋、監事長江瑞瀛、總幹事孟心韻。（記者楊青/攝影）

「齊心輝映慶雙十」中華民國 111年國慶綜藝活動24日在洛杉磯華僑文教服務中心登場，南加州 台灣僑界將近300名華洋民眾共襄盛舉，載歌載舞，氣氛熱烈。

伍國慶（左二）代表國會眾議員趙美心向世華南加分會活動主辦人頒獎。左起會長裴映棋、監事長江瑞瀛、召集人賴泱璇。（記者楊青/攝影） <

由世界華人工商婦女企管協會南加 州分會主辦的這場活動，當天由華洋鼓手組成的太鼓隊，以鏗鏘的鼓聲揭幕，南加州多所台灣大學校友組成中華旗幟隊威武入場。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、加州49區眾議員方樹强、中華會館主席鄺松齡，以及大洛杉磯台灣會館、南加州中國大專院校聯合校友會、台灣旅館同業公會、越柬寮華人團體聯合會、客家聯合會、華裔舞蹈協會等團體負責人以及南加州僑務委員們應邀參加當天活動。于仁豪、彭麗齡擔任活動司儀。

台灣僑界代表參加24日的雙十慶會。（記者楊青/攝影）

黃敏境在致辭中表示，2022是特別的一年，中華民國111年雙十國慶，寓意「台灣第一」，疫情也看到的曙光，世界各地逐漸解封，台灣將在10月中旬開放國境，方便僑胞返鄉走走看看。他表示，新冠疫情以及正在發生的俄國侵略烏克蘭，讓人更加珍惜生命，也更讓人珍惜自由民主的可貴。

加州眾議員方樹强（右一）向世華南加分會活動主辦人頒獎。左至右裴映棋、監事長江瑞瀛、召集人賴泱璇。（記者楊青/攝影）

黃敏境感謝外國政要近期訪問台灣，尤其是台灣的民主夥伴美國，展現了對台灣的支持。他說，雙十國慶慶祝中華民國建國精神，對自由民主的追求，中華民國建立不易，一路走來路途顛簸、挑戰不斷，但台灣為自己成爲自由民主的國家感到驕傲。他表示，兩岸問題不是簡單的動武，而是制度競爭的問題，包括選擇和自由的權利。他最後祝福現場來賓十全十美，平安幸福。

南加州中華旗隊入場為活動揭幕。（記者楊青/攝影）

裴映棋會長致辭表示，自己在民國78年時隨家人來美，至今33年。不管33年還是三年，每次聽到中華民國國歌都會感動和振奮。她表示，今年能以主人身份舉辦活動，心中無比感慨，感謝各方大力支持。

新宇舞蹈學院表演「左手指月」。（記者楊青/攝影）

她表示，今年的雙十慶會突出本地特色，婦女企管協會的姊妹們都希望能夠回饋社區，活動也得到南加州很多高水準的藝術團體的支持。她表示，當天的活動也是婦女企管協會今年第20場活動和和她在任內的最後一場大型活動，希望「畢業禮」完美呈現。

亞裔才藝基金會表演舞蹈「美麗的海島」。（記者楊青/攝影）