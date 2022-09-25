紅藍卡醫療保險 10月中起註冊

聯合健康保險紅藍卡資訊講師陳文珊（Gwen Chen）介紹「傳統紅藍卡/聯邦醫療保險輔助計畫」。（記者朱敏梓╱攝影）

世界日報與聯合健保「自耕健康講座」實用資訊多，聯合健康保險紅藍卡 資訊講師陳文珊（Gwen Chen），為銀髮族演講「傳統紅藍卡╱聯邦醫療保險 輔助計畫」，分享聯邦醫療保險專業知識。

陳文珊首先介紹了紅藍卡 (Medicare) 和白卡 （Medicaid）的區別和申請條件，需要注意的是，白卡在加州的稱呼與全國有所不同，加州白卡叫做MediCal，是加州政府提供的醫療補助計畫。「紅藍卡」是符合資格的美國公民和合法居民可以獲得的聯邦健保計畫，並不受收入影響，符合資格的美國公民和合法居民都可以申請。而「白卡」（醫療補助計畫）則是提供給低收入人士的健康護理保險，懷孕婦女、兒童、老年人以及殘障人士均可能符合資格。對於一些符合條件的民眾來說，兩者還可以搭配使用，支付健康護理的費用。

傳統聯邦醫療保險通常分為A部分醫院保險（支付醫院和住院護理費用）以及B部分醫療保險（支付醫生和門診護理費用）。陳文珊表示，醫院保險部分經費來自於工作期間繳納的稅金 ，因此對於很多人來說，費用通常可以免除，而醫療保險大多數人都需要支付，除非是達到聯邦貧困線相關標準。

對於大家關心的何時註冊聯邦醫療保險，陳文珊解答，如果牽扯到處方藥，民眾就需要在10月15日到12月7日期間進行註冊。通常在65歲時領社會安全金或者鐵路退休委員會的福利，或者領取社會安全殘疾福利滿24個月，就會自動參加註冊。如果沒有領取福利，就需要自行註冊，到ssa.gov/benefits/medicare/網站參加註冊，或者致電當地的社會安全局辦公室。

陳文珊提醒，民眾最好提早參加註冊，避免承保中斷和被收取延遲註冊罰款，如果有替代的僱主承保，可以拒絕或者延遲參加註冊B部分。