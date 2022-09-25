自耕健康講座 銀髮族熱情參與

有獎徵答環節中，觀眾紛紛舉手反響熱烈。（記者朱敏梓╱攝影）

世界日報 與聯合健保為銀髮族舉辦的「自耕健康講座」，9月24日在蒙特利公園市Courtyard by Marriott酒店登場，許多華裔老人早早來到了現場。活動由洛城知名主持人倪北嘉主持。

在講座大廳入口處，工作人員為每個參加者送上了一個特別的禮物包，內含五樣蔬菜種子（小白菜，中式白菜，芹菜，絲瓜，苦瓜）。聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸（Chris Law）和洛杉磯世界日報社長于趾琴為本次講座活動致詞，拉開了活動序幕。

三場以健康、養生為主的講座，為參與者們帶來了實用的資訊和科學的觀念。吳希素營養師分享了「銀髮族如何吃的健康」，包括銀髮族最關注的「三高」問題；陳文珊介紹了紅藍卡聯邦醫療保險 ，使參與者對聯邦醫療保險的基礎知識，包括計畫的不同部分、資格要求和註冊窗口有了進一步了解，幫助他們在選擇醫療保險時做出正確決策。園藝專家許希聖（花哥）則分享了自己居家有機園藝的種植經驗，向大家傳授了第一代華人移民喜歡吃、但在美國本土稀少的水果，例如龍眼、楊桃、青棗等，可以在家種植自產自享，生動幽默的演講獲得了觀眾的熱烈反響。

在每場演講結束後還設置了有獎徵答環節，觀眾們紛紛舉手參與競答，現場十分活躍，有獎徵答環節提供了包括30棵一加侖以上的果樹與菜苗、20個水壺，兩本營養師的最新著作等獎品，聽眾們在輕鬆的氛圍中，加深了對健康知識的記憶。