我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

聯合健保與世報 打造寓教於樂平台

記者朱敏梓╱蒙特利公園市報導
聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸（Chris Law）（左）和洛杉磯世界日報社長于趾琴在「自耕健康講座」開幕式上致詞。（記者朱敏梓╱攝影）
聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸（Chris Law）（左）和洛杉磯世界日報社長于趾琴在「自耕健康講座」開幕式上致詞。（記者朱敏梓╱攝影）

世界日報與聯合健保為銀髮族舉辦的「自耕健康講座」，9月24日上午在蒙特利公園市Courtyard by Marriott酒店熱鬧登場。聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸（Chris Law）和洛杉磯世界日報社長于趾琴致詞為活動拉開了序幕。

于趾琴社長首先介紹了現場嘉賓和三位講員，並且感謝聯合健康保險提供這麼好的平台和機會。她表示，這場講座通過教育的方式，讓大家認識到身心健康對於生活非常重要。世界日報來到美國47年，在讀者和在座參與者們支持下，一起攜手成長。世報努力為讀者提供更多實用的資訊，希望講座聽眾們能夠滿載而歸，也希望大家健康快樂。

聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸（Chris Law）表示，和世界日報共同舉辦的「自耕健康講座」，希望透過一個社交、教育和創意交流平台，讓大家認識到健康生活的重要性。在當天的活動中，專家和營養師將為大家提供園藝和健康飲食的建議，介紹保持身心健康的正確方法。此外，聯合健康保險資深代表將為大家介紹聯邦醫療保險，幫助更多華裔長者在寓教於樂的方式中，加深對聯邦健康醫療保險的了解。「聯合健康保險」一直通過各種方式為華裔居民提供專業服務和健保知識，在天普市和爾灣還設有亞裔資訊中心，為當地華人提供健保資訊。

聯邦醫療保險 世界日報 亞裔

上一則

紅藍卡醫療保險 10月中起註冊

下一則

自耕健康講座 銀髮族熱情參與

延伸閱讀

聽講座長知識拿獎品 銀髮族笑開顏滿載歸

聽講座長知識拿獎品 銀髮族笑開顏滿載歸
紅藍卡白卡醫療保險補助 聯合健保解惑答疑

紅藍卡白卡醫療保險補助 聯合健保解惑答疑
世報與聯合健保自耕健康講座 銀髮族寓教於樂

世報與聯合健保自耕健康講座 銀髮族寓教於樂
衛福部長：台明年健保費不漲 住院看護可望納保

衛福部長：台明年健保費不漲 住院看護可望納保
世界日報與聯合健保 舞動人生講座-教學活動

世界日報與聯合健保 舞動人生講座-教學活動
聯合健保曼哈頓亞裔資訊中心盛大開幕　暨聯合健保亞裔市場部28週年誌慶

聯合健保曼哈頓亞裔資訊中心盛大開幕　暨聯合健保亞裔市場部28週年誌慶

熱門新聞

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
詐騙集團設計的貨幣交易網站應用程式功能完整，張先生曾測試提款過程順利，有如銀行的電子轉帳一般。（記者蕭迪玉╱攝影）

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

2022-09-22 20:01
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

2022-09-19 02:12
南加房產銷售額8月大幅下降，大部分地區房價都在下跌。（記者邵敏／攝影）

南加5縣房價8月下跌 銷售額同比跌28.3％

2022-09-21 02:20

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條