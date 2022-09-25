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美國客家聯合會 李妙麗交棒新會長張義興

本報記者／洛杉磯報導
美國客家聯合會新任會長張義興（左）和卸任會長李妙麗（右）（本報記者／攝影）
美國客家聯合會新任會長張義興（左）和卸任會長李妙麗（右）（本報記者／攝影）

美國客家聯合會9月22日晚上舉行新舊任會長交接典禮，卸任會長李妙麗交棒給新任會長張義興，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處林暉程副處長特別出席活動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處林暉程副處長特別出席。（本報記者／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處林暉程副處長特別出席。（本報記者／攝影）

卸任會長李妙麗現擔任監事長，在她就任期間，舉辦了諸多活動，例如慶祝每年農曆正月20日客家人特有的節日「天穿日」，分享客家美食傳播客家的歷史，在過去四年中每年都推舉客家優秀青年參加3月29日的青年節，積極參加經文處舉辦的國慶活動與升旗典禮等。

美國客家聯合會成員們歡聚一堂（本報記者／攝影）
美國客家聯合會成員們歡聚一堂（本報記者／攝影）

在每年的各個節日，李妙麗也會組織客家聯合會的成員們歡聚在一起，共同慶祝節日，增進客家人之間的感情。雖然在疫情期間，線下活動暫停，但是客家聯合會在線上舉辦了許多的活動和線上聚會，讓客家人在特殊時期感受到大家庭的溫暖。

對於新任會長張義興，李妙麗表示，張義興是一個非常優秀、年輕有為的社團領導，張義興已經在美國客家聯合會20多年，是聯合會的資深成員，對成員和聯合會都非常熟悉，同時他也是客家會館的董事長，相信在他的帶領下，客家聯合會一定會發展的越來越好。

新任會長張義興出身桃園，在台北長大，1985年來到美國，於2000年加入美國客家聯合會一直到現在。張會長表示，自己很榮幸接受這個職務，明年開始客家聯合會就會有琳瑯滿目的活動和比賽，希望更多在洛杉磯的客家人可以加入。提到客家聯合會，張會長回憶起自己剛參加社團時吃到的客家風味湯圓，讓他在異鄉品嘗到了家鄉的味道，直到現在都回憶深刻。張會長表示，自己今後也會組織更多的活動，去宣傳客家美食。

洛杉磯 美食 疫情

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