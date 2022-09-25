雲門《十三聲》10月6日美西巡演

雲門舞集《十三聲》2022美西首演巡演開跑。（駐洛杉磯辦事處臺灣書院提供）

雲門舞集將在今年10月開始疫情 後的首度國際巡演，在中華民國 文化部的支持下，演出藝術總監鄭宗龍作品《十三聲》。該作品自2016年台灣首演便深獲好評，已巡演法、英、德、瑞典及中國等地，原定2020年秋至美國巡迴，但因疫情被迫暫停。本次美國巡演行程將前來加州舊金山及洛杉磯等地，共計六地十場演出，歡迎各地觀眾前往欣賞。

如同英國泰晤士報評論，《十三聲》是一部「震懾全面感官的文化記憶。」。作品靈感源自於60年代台北老城區「艋舺」一位能說會唱，巧妙擬聲男女老幼，名為「十三聲」的傳奇街頭藝人。鄭宗龍從自身出生地艋舺出發，挖掘台灣古老俚俗、在時代洪流中逐漸凋零的文化記憶。創作群包括音樂創作暨統籌林強、美術設計何佳興、燈光設計沈柏宏、影像設計王奕盛、服裝設計林秉豪、聲音指導蔡柏璋等。

鄭宗龍與阿喀朗．汗、威廉．佛賽等，於2020年同時獲選入羅德里奇出版社出版的「50位當代編舞家」。近年作品包括2020年《定光》，融合身體與自然，宛如在舞台上建構一片森林；2022年《霞》，以日本音樂家清水靖晃改編的薩克斯風版的巴赫大提琴組曲入舞，用身體語言訴說個人生命流光。於2020年出任雲門舞集藝術總監。

雲門舞集於1973年由林懷民創辦，是台灣第一個職業舞團，也是華語社會的第一個當代舞團。

美西演出日期、地點及購票訊息如下:2022年10月6日 / 加州史丹福大學紀念大劇院，

https://live.stanford.edu/calendar/october-2022/cloud-gate-dance-theatre-taiwan；10月26日 / 加州柯斯塔梅沙市塞格斯仲藝術中心，https://www.scfta.org/events/2022/cloud-gate-dance-theatre-of-taiwan；

10月29-30日 / 加州大學 柏克萊分校哲勒巴劇院，

https://calperformances.org/events/2022-23/dance/cloud-gate-dance-theatre-of-taiwan-2223/。