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慈濟環保農夫市集 園藝達人分享經驗

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
許多民眾特別到場逛農夫市集。（慈濟提供）
許多民眾特別到場逛農夫市集。（慈濟提供）

慈濟基金會9月17日（周六）舉辦「中秋環保生態園藝」，以環保生態為主軸，並於環保科學教室，邀約三位園藝講師，針對目前洛杉磯乾燥的氣候，貧瘠的土地，如何滿足園藝愛好者的需求為題，接力分享園藝知識。並同時附設「農夫市集」讓現場近300位大人和小孩們都玩得不亦樂乎。

當日三位講員為李立元（Robert Li），以「貧瘠廢土改良」作為主題演講；暱稱督學的劉智仁（Micheal Liu），以「環保酵素液與園藝生活」為題演講；許希聖（Alan Hsu）分享「環保有機種植經驗分享，柑橋類的黃龍病的防治」。他們都是在園藝界具有資深實作經驗的知名園藝人士，以致開講前現場來賓就擠得水泄不通。

民眾參觀慈濟生命科學農場。（慈濟提供）
民眾參觀慈濟生命科學農場。（慈濟提供）
民眾仔細選購有機蔬菜。（慈濟提供）
民眾仔細選購有機蔬菜。（慈濟提供）
民眾聆聽講座分享。（慈濟提供）
民眾聆聽講座分享。（慈濟提供）

講座一旁同時設立的「農夫市集」，主辦方也邀約到許多從事有機園藝的小農們，共設置18個攤位。

酵素專家劉智仁表示，非常感激慈濟核桃教育園區的邀請，讓他有機會參與今秋市集，分享環保酵素的用處。

教育基金會人文室主任杜賓則表示，很感恩所有參與者及三位園藝達人來現場分享。也很感恩社區的園藝朋友們，自發性的組織一些有機的生態，有機的一些小農，並邀約一些小農一起參加活動。也希望藉此讓更多人了解慈濟，然後來親近慈濟的環保教育。

教育 核桃 洛杉磯

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