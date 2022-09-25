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SB-9法案 分割土地可建4住宅 專家提醒審批關鍵

記者楊青/阿罕布拉報導
羅斯密市長鄧樹燦解釋SB-9，新切割土地與公共街道的連接口、停車位等等，都是建屋藍圖順利實現的關鍵。（記者楊青/攝影）
羅斯密市長鄧樹燦解釋SB-9，新切割土地與公共街道的連接口、停車位等等，都是建屋藍圖順利實現的關鍵。（記者楊青/攝影）

加州2021年9月通過、2022年1月開始生效的新住房法案SB-9，允許加州地主和房主在一塊土地上總共建造四個單位住宅，包括在原始住宅之後加建三棟房屋，數月來帶動聖蓋博華人聚居區的加建改建擴建風潮。不過專家特別提醒，動工之前詳細瞭解土地形態和地目狀況，包括住宅與公共街道的連接口、防火區等等，都是建屋藍圖通過審批的關鍵。

SB-9法案的各種規定鉅細靡遺，羅斯密市長鄧樹燦（Sean Dang）表示，SB-9略過不少地方政府的權利，允許在一塊土地加建一棟房子，而且一塊土地分割成兩塊最多可建設四棟房子，但實施起來並不是那麽簡單，SB-9細分地塊的每個規定都可能關係到加建藍圖能否實現。

SB-9允許原有的土地上最多可以建築四棟房子，即在原有的住房上加建一棟，將土地分割後，在分割的土地上再建兩棟，分割的土地面積規定需為原地大小的40-60%，除非當地城市另有規定，否則新分割出來的建房區間不能小於1200平方呎。

按照SB-9規定，在SB-9法規下加建的房子都可以出租，但不允許少於30天的短期出租，換言之，以該種加建住宅用作B&B將不合法規。規定同時允許SB-9的加建房屋屋主，將加建屋投放市場出售。

SB-9通過之後不少華人開始買地建房，鄧樹燦解釋，法規允許地主在現有的空地上建兩棟房子；如果地主打算分割土地再建第三和第四棟房子，需要先搬到建好的一或兩棟房子居住至少三年，才能開始下一次加建。

加建工程的土地切割以及加建停車位的配置也有一定要求。目前很多城市允許加建的土地面積要求至少在9000平方呎或以上，寬度至少80呎，深度105呎，前庭25呎，與鄰居之間至少有7.5呎，後院留深20呎，如果在後面加建ADU，需要留出足夠的消防車進入的通道。

分割後準備加建的土地，要求每塊土地至少有一邊與公共道路相鄰，或有足以讓消防車進出的道路連接，土地形狀則不受限。如果新建住宅離公共停車場不到一個街區，或離主要的公共捷運站在半英里之内，將不要求配置停車位，否則地方城市可要求每棟新建住宅配有一個停車位。

即便是目前的住宅所處位置尚未確定地目，還是可以根據SB-9法規加建住宅，加建的住宅同原始住宅一樣列入不確定地目（non-conforming zoning）住宅。位於防火區的土地將不符合SB-9加建法規。

加州 華人 聖蓋博

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