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羅蘭學區教師工會 挺3教委連任

記者啟鉻／洛杉磯報導
羅蘭學區教師工會宣布支持陳正治（右二）、弗芮曼（右三）、岡札勒絲（右四）三教委連任。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭學區教師工會宣布支持陳正治（右二）、弗芮曼（右三）、岡札勒絲（右四）三教委連任。（記者啟鉻／攝影）

南加羅蘭學區教委換屆選舉11月8日舉行，學區教師工會9月23日宣布為在職教委陳正治（Cary Chen )、弗芮曼（Donna Freedman）、岡扎勒絲 （Agnes Gonzalez )三人背書，支持他們繼續下一個任期。華裔教委陳正治表示，下一任期目標之一就是在學區增建一所世界語言學校。

羅蘭學區現有三位教委今年任期屆滿。陳正治是資深教委，代表第三選區，於2009年首度當選以來已連任三屆，由於沒有競爭對手，將會順利進入第四個任期。其他兩位在職教委，除代表第五選區的弗芮曼面對一位亞裔挑戰者，而菲律賓裔教委岡札勒絲也無競爭對手，可望順利連任。

陳正治表示，他即將開始自2022年至2026年的第四任期。在學區教委任期內，他擔任三次教委會主席，以及一次地區職業教育學區主席。他認為，羅蘭學區在他第二及第三個教委任期內，發展進步最快。主要表現為學校硬體設施及教育品質方面，充分適應現代化需要。比如第三任期內，學區設立中英雙語學校、學區音樂教育進步亮麗、設立遠端教學學校等，他希望在新任期內完成該教育項目。

他說，第四個任期內，他希望進一步提高學區教育品質，吸引更多學生入學，遏制學生減少情況。會在學區中文、西班牙語教學基礎上，成立世界語言學校。

岡札勒絲、弗芮曼也都對學區安全表示關注，不僅是治安，還有精神健康、身體健康等多方面。岡札勒絲是一位退休財務官員，2021年獲任命擔任學區教委，她在學區工作超過30年。弗芮曼還表示，在縮小班級規模、提供教師幫助方面會積極努力。

學區教師工會主席沃彼恩（ Aimee Urbien）對三位現任教委的表現和貢獻高度肯定，她表示，學區多年來教學品質不斷提高、教學設施日益現代化，三位教委功不可沒，這也是教師工會為他們背書的原因。

學區 教育 亞裔

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