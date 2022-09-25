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16個有家遊民過渡屋 鮑爾溫公園市落成

記者王若然／鮑爾溫公園市報導
剪綵儀式。（記者王若然／攝影）
剪綵儀式。（記者王若然／攝影）

位於鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的寧靜之家（Serenity Homes）24日揭幕，將為有兒童的無家可歸家庭提供過渡性臨時住宅。當天加州參議員 Susan Rubio、鮑爾溫公園市市長、市議員等出席了揭幕儀式。

加州州參議員Susan Rubio（中間）為鮑爾溫公園市、聖蓋博谷地區住房信託基...
加州州參議員Susan Rubio（中間）為鮑爾溫公園市、聖蓋博谷地區住房信託基金會等頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

寧靜之家社區由16個小屋組成，專門為有孩子的無家可歸家庭提供臨時住宅，他們預計在這裡居住90天至六個月後，再搬至長期住處。小區為他們免費提供一日三餐，配備衛生間、洗衣房和淋浴設施。社區中還有免費的身體、心理健康服務以及工作培訓等電腦室。負責場地運營的 City Net 公司將提供全天24小時的安保服務。

寧靜之家有16個小屋。（記者王若然／攝影）
寧靜之家有16個小屋。（記者王若然／攝影）

寧靜之家是在聖蓋博谷地區住房信託基金會（SGVRHT）、聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）、鮑爾溫公園市府、洛杉磯縣政府的共同努力下建成的。鮑爾溫公園市市長 Emmanuel J. Estrada在揭幕儀式上表示，「寧靜之家拓展為無家可歸者提供服務，成為滿足無家可歸家庭的特殊需求的範例。」這是該市第二處為無家可歸者提供臨時住宅的項目。在2021年11月，該市成立了希望小區（Esperanza Villa），有25個小屋，為無家可歸者提供過渡性住房。

蒙羅維亞市（Monrovia）市長兼聖蓋博谷政府聯盟主席Becky Shevlin說，「寧靜之家的揭幕代表著解決無家可歸家庭住房需求的新起點，以及在聖蓋博谷地區提供永久性住房解決方案的切實途徑。」

寧靜之家小區建於市政府在今年年初購買的土地上，16個房子每個約有114 平方呎，每間配有一張單人床、一張雙層床、梳妝台、檯燈、鏡子、便攜式桌子、架子和儲物空間、鞋架及其他生活設施。每間房子能睡一家三口。值得一提的是，宜家（IKEA）為小區慷慨捐贈了價值近3萬元的家具。

據悉，寧靜之家的資金來源包括：聖蓋博谷地區住房信託基金會提供125萬元，鮑爾溫公園市提供39萬9882.86元，以及洛杉磯縣遊民服務局47萬8080元。

每間小屋為一家三口設計。（記者王若然／攝影）
每間小屋為一家三口設計。（記者王若然／攝影）

揭幕儀式上，加州州參議員Susan Rubio向聖蓋博谷住房信託基金會頒發了3000萬美元的支票，該經費來自2022年至2023年加州預算。Susan Rubio於2019年立法創建了聖谷住房信託基金會，並在2021年至2022年的加州預算中，爭取到了2000萬元。Susan Rubio 講到「自我當選州參議員以來，建造更多可負擔住房和解決無家可歸者問題一直列為首要工作。我在過去幾年內爭取到超過5000萬美元的撥款。作為前鮑德溫公園市議員，我感謝市領導一直致力於解決這些問題。」

克萊蒙（Claremont）市長兼聖蓋博谷地區住房信託基金會主席 Jed Leano 說，「我們為今天的成就感到無比興奮，慶祝聖蓋博谷第一個專為無家可歸家庭開發的過渡性住房的落成，具有里程碑意義。」

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