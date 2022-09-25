拚連任阿罕布拉市議員 黃幼平：強化治安、反濫開發

阿市華裔市議員黃幼平競選連任，表示將傾聽民意、為民眾發聲。（黃幼平提供）

阿罕布拉 市（Alhambra）現任華裔 市議員黃幼平（Katherine Lee）日前宣布競選連任，她表示任職四年，在限制城市高密度開發、改善行人交通安全、支持預防和減少犯罪、保護城市歷史建築等方面，作出很多努力；如果競選連任成功，將繼續傾聽民意，堅持從居民利益出發，代表民眾發聲。

黃幼平2018年競選成為阿市議員，2021年5月就任阿市市長，成為該市歷史上第一位華裔女市長。她出生在台北，自小跟隨父母移民美國，十歲至今一直居住在阿市，並在這裡完成初中、高中學業。大學畢業後，黃幼平在阿市學區任教、工作長達20多年，曾作為阿市教師協會的領導者，為800多名協會成員發聲。

在擔任市議員期間，黃幼平表示她提出的各項建議，都是基於民眾所需，代表民意所為，比如她反對在阿市蓋太多的房子，限制高密度城市開發。雖然加州 政府一直要求多蓋房子，但太多房子將帶來更多居民，造成本就擁堵的交通情況更糟糕，「很多老人說他們害怕過街，甚至有老人過馬路時曾被車撞到，原因就是城市的車輛太多。我任職內，一直致力緩解交通並改善行人、騎自行車者的安全。」同時，她反對在阿市蓋高樓，認為高層建築會讓大多數一層樓的居民隱私被侵犯，「住在高樓的居民很容易看到低層樓居民家的後院。」

城市的安全問題，是黃幼平任職期間最為重視的工作之一，她表示一直非常支持阿市警局，努力預防和減少犯罪。同時積極與其他民選官員合作，反對給居民安全帶來威脅的法律法規，例如，反對洛縣檢察長賈斯康（George Gascon） 的一些錯誤指令、關閉男子中央監獄而不進行更換、參議院法案 (SB)9 允許更高密度的單戶社區等。

黃幼平致力保護阿市歷史建築，她說阿市是個老城市，很多傳統風格的老建築非常漂亮，「我當選市議員後，就提議保護這些歷史建築，當時在三名市議員同意下已通過最初的提議法案，接下來還要繼續完善法規。」

此外，黃幼平建議限制煙花燃放時間，她表示有些居民害怕煙花爆竹，特別是一些軍人對煙火比較敏感，養狗的居民也很怕煙花，「這些都是我平時觀察到的，很少有人注意這些細節，我提出燃放時間限制的建議，雖然現在沒有通過，但我會繼續努力，從民意出發，保護民眾利益。」

四年任期將滿，黃幼平宣布競選連任，她表示如果競選成功的話，將繼續保持與居民的無障礙互動、提高政府工作透明度、升級基礎設施、努力解決無家可歸者問題，支持企業填補空置店面等。