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亞市選戰激烈 9人選議員

記者張宏╱洛杉磯報導
亞凱迪亞華人協會將在25日和30日舉辦兩場候選人政見發表會，歡迎亞市民眾參與。（華協提供）
亞凱迪亞華人協會將在25日和30日舉辦兩場候選人政見發表會，歡迎亞市民眾參與。（華協提供）

11月8日期中選舉亞凱迪亞（Arcadia）有三個選區市議員換屆選舉。今年選舉競爭激烈，九人參選包括五位華人史上最多。亞凱迪亞華人協會將在9月25日和30日舉辦兩場候選人政見發表會，歡迎亞市民眾參與。

九名候選人分別是來自第二選區的Bob Harbitch，Tracy Jenson-Han，Sharon Kwan。來自第三選區的張勝雄（Sheng Chang），王愛琳（Eileen Wang）和來自第五選區的李軍（Jason Lee）、Michael Danielson、高卿（Michael Cao）和Danial Malki。

亞市華協自2010年以來舉辦過三次市議員候選人政見發表會，幫助當年的候選人和選民建立溝通和發表各自的選舉綱領。今年，華協再次舉辦，給候選人創造一個和選民面對面溝通的平台，也幫助選民在眾多選舉議題中，深入瞭解候選人的背景和政見。

因參選人數多，政見發表會將分兩次舉辦。第一場政見會邀請第五選區四名候選人，將於9月25日（星期天）下午2時15分至4時30分舉行，第二場邀請第二選區的兩名候選人及第三選區的三名候選人，將於9月30日（星期五）傍晚6時45分至9時舉行。活動地點設在亞凱迪亞社區中心(Arcadia Community Center)。政見發表會以英文為主，分為固定問題答辯部分及當場提問環節。在現場提問環節中，市民們可用英文或中文寫下自己關心的問題提交給主持人。

11月8日選舉各級候選人和各種法案多，但是城市級的民選官員和政策制定，對市民的日常生活影響最直接。例如：治安、稅收、遊民、社區開發等等，都由市議會產生。華協希望廣大居民、公民和選民積極關注此次選舉，還沒有註冊為選民的公民，應該盡快在此網站http://registertovote.ca.gov註冊為選民，註冊截止日為10月24日。

政見發表會時間，分別為9月25日（星期天）下午2時15分至4時30分，以及9月30日（星期五）晚6時45分至9時，地點是亞市社區中心（375 Campus Dr, Arcadia, CA 91007）

亞凱迪亞 華人 期中選舉

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