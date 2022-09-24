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NASA發射韋伯太空望遠鏡 探索宇宙生成奧秘

記者趙健／洛杉磯報導
左為哈伯望遠鏡觀測到的幻影星系影像，右為韋伯望遠鏡影像，中間為兩者結合後影像。（路透）
左為哈伯望遠鏡觀測到的幻影星系影像，右為韋伯望遠鏡影像，中間為兩者結合後影像。（路透）

由加州少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）主辦的「探索外太空」座談會9月23日線上舉行，科學家們展示了由韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）所拍攝的天文照片，並揭開了這部「太空時光機」的奧秘。

韋伯太空望遠鏡拍攝的海王星及過去一直難以發現的海王星環。(Getty Image...
韋伯太空望遠鏡拍攝的海王星及過去一直難以發現的海王星環。(Getty Images)

韋伯太空望遠鏡在2021年12月25日聖誕節當天發射送往太空，由美國太空總署（NASA）、歐洲太空總局和加拿大太空局聯合運營。作為目前世界上「最強大」的太空望遠鏡，設計和建造的過程長達20年，也是NASA歷史上最昂貴、最複雜的太空項目之一。截至去年發射時，總花費高達100億美元，而最初的預算只有5億美元。

與已退役的前身哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)不同，韋伯太空望遠鏡可以捕捉到紅外線影像。在宇宙中，人體、塵埃和太陽系外的行星等低溫物體放出的輻射就以紅外線為主，所以，過去的普通太空望遠鏡無法捕捉到這些物體的影像。而通過韋伯太空望遠鏡，天文學家們就可以看到更古老、更遙遠的星系，還有機會發現宇宙中的生命體。

今年7月，拜登總統公布了韋伯太空望遠鏡拍攝的首張全彩照片，讓民眾有機會看到「宇宙的一角」。座談會上，科學家Marcio Melendez表示，韋伯太空望遠鏡是一台「時光機」，可以幫助人類探尋宇宙初生時的情況，以及了解星系是怎樣形成的，這些問題的答案對人類來說至關重要。

7月韋伯太空望遠鏡傳回的第一張全彩色照片。(美聯社）
7月韋伯太空望遠鏡傳回的第一張全彩色照片。(美聯社）
韋伯太空望遠鏡外觀。（NASA）
韋伯太空望遠鏡外觀。（NASA）

韋伯太空望遠鏡 NASA 拜登

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