建築糾紛 可先協商、調解、仲裁

房地產律師Robert Klepa。（記者楊青╱攝影）

南加州 資深房地產 律師Robert Klepa，23日主講建築工程和房屋租賃法律糾紛的解決方法和小額法庭的程序。

Klepa表示，無論是商業糾紛還是建築或房東房客糾紛，首先要分析狀況，瞭解實際情況。比如哪些方面涉及糾紛，是屋主還是承包商或分包商，各方想要什麽；糾紛是在何時、何地發生的；爲什麽各方會有如此反應？是否信息誤導，有沒有可以很快解決的辦法？

如果沒有馬上可以解決的辦法，就需要考慮協商、調解、仲裁等方式，如果這些方案都無法解決，最後還可以上法庭解決。

Klepa表示，相互協商是最經濟實惠且最快速解決問題的方法，糾紛的各方坐下來，提出問題，通過協商解決問題，但由於各方都會站在自己的立場和角度，所以各方比較容易情緒激動，甚至口角爭吵，導致協商沒有結果。

調解則是聘請專業的中間人來幫忙協調，由於第三方的介入，糾紛雙方的情緒相對平靜而理性，雙方也會比較信任。但是這種方法的解決時間可能較長，可能需要坐下來商談，同時可能會花費一些資金。

仲裁則是請專業的律師或仲裁員來裁決，雙方都有自己的私人律師，且雙方承諾無論仲裁結果如何，都會接受，不能上訴。其好處是私人仲裁，可是按照雙方的時間獲得結果，但需要花錢，沒有上訴的機會，結果可能始料未及。

如果以上方法還都不能解決彼此糾紛，只能上法庭，採用非常正式的法庭審理方式，好處是由法官作出裁決，可以上訴，壞處是花錢較多，結果同樣難以預料，而是曠費時日，還不一定有預期的結果。

小額法庭是正式法庭，糾紛金額最多1萬元，其好處是30天内解決問題，也可以上訴；壞處是無法處理大金額糾紛，庭上只有十分鐘審理時間，在壓力下很難清晰且完整地陳述案情。