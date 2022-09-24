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越裔男施暴空服員 恐囚20年

記者陳懿／綜合報導
李同玖向空服員揮拳。（拍攝者：Barrie Livingstone 影片截圖）
李同玖向空服員揮拳。（拍攝者：Barrie Livingstone 影片截圖）

21日一名來自西敏市（Westminster）的越南裔男子，在從墨西哥飛開往洛杉磯的飛機上用拳頭擊打空服人員的後腦。

33歲的李同玖（音譯：Alexander Tung Cuu Le）對美國航空（American Airline）的空服人員施暴遭到起訴，而他打人的原因竟是因為沒喝到咖啡，以及空服員拒絕讓他使用頭等艙的廁所。

美國檢察官發言人麥克沃伊（Ciaran McEvoy）表示，如果李同玖干擾飛行機組人員和乘客的指控成立，他可能面臨最高20年的聯邦監獄監禁。

據檢察官描述，這起事件發生在飛機起飛20分鐘後，當時空服人員正在向乘客提供飲料。李同玖離開座位抓住一名空服員的肩膀，向他要一杯咖啡，並和空服員發生衝突。

隨後，李同玖坐在用來分隔經濟艙和頭等艙的牆壁附近，另外一位空服員要求他回到自己的桌位。拍攝錄影的人表示，當時空服員拒絕讓李同玖使用頭等艙的廁所，因為李同玖購買的是經濟艙位，但李同玖卻猛然的站起，出拳攻擊該空服員。

李同玖脫序的行為驚動機艙裡的乘客，最後是由四名乘客將他壓制住，並用塑膠鏈捆綁著他的手腳，才讓他回到座位上。

在飛機安全著陸後，洛杉磯國際機場警方（LAX Police）及聯邦調查局（FBI）立即將李同玖扣押。22日美國航空聲明中表示，李同玖已被列入黑名單，永久禁止乘坐該航空班機。

洛杉磯國際機場 咖啡 檢察官

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