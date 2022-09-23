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二手屋翻新 投資新選項

記者朱敏梓／洛杉磯報導
ZAIA阿亞建築公司執行總裁Bill Fun分享翻新房投資心得。（記者朱敏梓／攝影）
ZAIA阿亞建築公司執行總裁Bill Fun分享翻新房投資心得。（記者朱敏梓／攝影）

第四屆建材裝修大展中，知名建築設計和營建公司「阿亞」（ZAIA）建築公司執行總裁（CEO） Bill Fun，帶來當下熱門的「投資翻新房的市場現場與未來發展」的主題演講，分享了ZAIA進軍洛杉磯房地產翻新房投資的心得。

Bill Fun並分享自己的「踩雷」經歷，他表示曾找當地一家建築公司為自己的房屋加建，然而裝修兩年半後，還是無疾而終，且收費高昂，還支出許多不必要花費。通過自身經歷，他意識到，要想在洛杉磯投資房產，如果不能把控工期和質量，投資收益就很難保障，以致「阿亞」（ZAIA）建築公司決定進軍洛杉磯市場，為民眾帶來專業服務。

Bill Fun表示，無論是自住還是投資，大家都想買房子新、位置好的房子。然而近十年，洛杉磯市場房價上漲228%，橙縣上漲202%，疫情以來房價更是暴增，一房難求。雖然最近趨勢有所緩和，然因庫存量少，開工率低，洛杉磯房地產供求關係並沒有真正改變。此外，新房通常空間狹小，地段偏僻，相較之下，翻新房通常處於成熟的社區和中心地段。提及美國的二手房木製結構，只要保養得當，壽命很長，加之洛杉磯政府也制定ADU加建法與SB9政策，因此，投資翻新房，是一個實現價格增值的好選擇。

他指出，近年來在加州翻新房越來越流行，在2022年第一季度，翻新改造比例增加9.6%，2021年翻新房數量高達32萬套。2022年第一季度平均毛利潤12萬，平均投資回報率16.1%。他分享ZAIA的一個翻新房案例，房子位於橙縣托斯汀（Tustin），這棟四房三衛的房屋建於1965年，購入成本142萬，加上改造成本15萬與貸款，投資成本總計164萬。而根據周邊區域售價753元一平方英尺計算，預計實現利潤是12萬，而投資回報率高達15.57%。也就是說，從購入到賣出六個月，預計利潤率高達30%。因此在洛杉磯進行翻新房投資，潛力巨大。

ZAIA雖登陸美國加州只有短短兩年，但之前在中國商業和民用建築和裝修裝飾界縱橫30年，擁有許多優秀作品，包括天津萬麗泰達酒店、以佛教為主題的旅遊文化景區、碧桂園時光小鎮、天津河東阿亞國際度假酒店等。進軍加州後，ZAIA提供新屋建造，整屋精緻裝修，餐飲以及民宿裝修等，致力於提高華人民眾生活水平，實現投資升值。

投資 洛杉磯 加州

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