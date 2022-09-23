ADU加建 車庫改造較實惠

主講人Yang Architect創始人王楊。（記者朱敏梓／攝影）

專業建築師，Yang Architect建築事務所的創始人王楊（Yang Wang），為參加建材裝修展的民眾，分享許多ADU加建案例。

王楊介紹關於ADU的基本知識，她表示民眾想要加建ADU有幾個條件限制，首先是房屋佔地率（Lot Coverage)，其次是容積率(Floor Area Ratio) 以及建物退縮線（setbacks）。一般來說後院的建物退縮線要求與地界線達25呎，而一些城市例如亞凱迪亞 市要求更高。大部分城市如果建造800呎以內的ADU，就不需要考慮以上幾種限制。

王楊表示，ADU通常有三種形式，分別是車庫改造（Garage convert ADU）、附屬單元加建（Attached ADU）以及新建ADU（Detached ADU）。車庫改造相對來說比較經濟實惠，但是車庫通常棚頂比較低，面積有限，在改造上存在許多侷限和施工難度。對於民眾關心的車位問題，她表示大多數城市規定，如果現有的車庫 0. 5哩之內有公交站，就不需要額外提供停車位，通常車庫改造中，車位問題都可以解決。