省水景觀 人工草坪滲透防蟲
加州面臨空前的乾旱問題，省水成為民眾最關注的熱點之一。世界日報「建材裝修大展」特別邀請專業景觀設計師暨建商Crystal Liu，主講「省水景觀的設計與施工」。
聽到節水景觀，Crystal表示，許多人第一個想到的是仙人掌類的沙漠景觀，這種景觀無需澆水，施工成本低，但並不適合地中海風格和歐式風格的房屋。許多人也會考慮多肉植物，因為比較立體，顏色豐富，非常適合現代風的設計。建議在設計多肉景觀的時候，出於節約成本考慮，可以用小碎石代替鵝卵石。對於節水景觀，她最推薦的就是假草「人工草坪」，可以保持25到30年，雖然施工成本很高，但和真草地維護成本相比，假草不需要維護成本。
許多人並對為了省水，是否就不能建游泳池有疑問？Crystal 認為，游泳池只有灌水那天需要大量水，並沒有想像的那麼費水，但是後續維護成本會比較高。如果覺得游泳池用水量大，也可以考慮噴泉設計，一個噴泉的用水量甚至都沒有洗一次澡用的水多。
現場Crystal還回答民眾的諸多疑問，並提供專業建議。來賓對「人工草坪」都十分感興趣，有來賓提出，人行道邊使用假草容易吸引狗狗前來尿尿，Crystal 表示，這是一個誤區，假草是可以滲透的，許多狗公園也使用假草。此外，假草是木纖維，不會吸引動物，因此也不存在昆蟲的問題，相反還能預防地鼠和蟲子。
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