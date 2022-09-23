省水景觀 人工草坪滲透防蟲

專業景觀設計師、建商Crystal Liu。（記者朱敏梓／攝影）

加州 面臨空前的乾旱問題，省水成為民眾最關注的熱點之一。世界日報「建材裝修大展」特別邀請專業景觀設計師暨建商Crystal Liu，主講「省水景觀的設計與施工」。

聽到節水景觀，Crystal表示，許多人第一個想到的是仙人掌類的沙漠景觀，這種景觀無需澆水，施工成本低，但並不適合地中海風格和歐式風格的房屋。許多人也會考 慮多肉植物，因為比較立體，顏色豐富，非常適合現代風的設計。建議在設計多肉景觀的時候，出於節約成本考慮，可以用小碎石代替鵝卵石。對於節水景觀，她最推薦的就是假草「人工草坪」，可以保持25到30年，雖然施工成本很高，但和真草地維護成本相比，假草不需要維護成本。

許多人並對為了省水，是否就不能建游泳 池有疑問？Crystal 認為，游泳池只有灌水那天需要大量水，並沒有想像的那麼費水，但是後續維護成本會比較高。如果覺得游泳池用水量大，也可以考慮噴泉設計，一個噴泉的用水量甚至都沒有洗一次澡用的水多。