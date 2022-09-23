自備5萬元 ADU投資少回報大

GoGo Realtors負責人、房地產專家鄭德倫。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 世界日報與美國華人 建築公會攜手舉辦的第四屆「建材裝修大展」，22日起在洛杉磯縣阿罕布拉市Almansor Court登場，為期兩天。首日首場講座由GoGo Realtors負責人、房地產專家鄭德倫，帶來關於ADU建造的解讀。

鄭德倫表示，建造ADU是後院土地較大的住宅最為經濟實惠的開發選項之一，投入少回報大。通常來說，ADU需要5萬自備款，其他可以申请貸款，而每月租金平均可以增加3000到5000元，是一項不錯的投資 。總體來說，一棟ADU從開始到完成，約耗時一年，經費在15萬到25萬。

建造ADU的步驟分別是：首要要聘請鑑定公司丈量土地界線，並計算出ADU可以建築之最大面積；目前市場上收費在2000元至5000元不等，工作時長約兩周。之後是由建築師規劃ADU建築結構圖，並送交城市審批；目前收費約在8000元至1萬元間，從畫圖到城市核批時間約四個月。最後一步是由工程營造公司根據城市核准的設計圖進行施工費用評估；目前坊間收費約在200到250元/呎，工程期約在六至九個月。

民眾需要避坑的是，有些商家報價會低於市場價，但之後可能會不繼增加實際花費費用成本，因此最好相信專業和品牌。鄭德倫建議，有需要的民眾可以前往www.HappyADU. com進行諮詢，專業的測量師會根據房屋實際情況給出專業建議。

對於許多華人民眾感興趣的房地產投資，鄭德倫表示，拍賣屋市場潛力巨大，以橙縣布瑞亞市（Brea）地區一棟山景豪宅為例，市場價250萬，拍賣價僅130萬就可以買下。此外，自新冠危機以來，豪宅價格和銷售量不斷下跌，現在也是華人投資者進入豪宅市場的好時機。

「建材裝修大展」除有專題講座，立馬用得著的各種建材、市場資訊、建築法規等等，應有盡有。Almansor Court地址：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA ，現場免費停車、無需報名、免費入場觀展，23日時間是上午10時至下午5時。