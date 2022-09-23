慶洛城辛德勒之家建屋百年 台藝術家跨國聯展獻新作

台灣藝術家陳庭榕攜手作家鄭美玲及陳文羿展演《1:1:2》，參與洛杉磯辛德勒之家百年慶典。（台灣書院提供）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處台灣書院與麥克藝術與建築中心(Mak Center for Art and Architecture)，聯合奧地利駐洛杉磯總領事館跨國合作，日前展演《1:1:2》行為表演藝術作品，希望藉由故事及共享經驗，於辛德勒之家(Schindler House)建屋百年慶典共同呈現多元文化的精神。

展演由旅奧藝術家陳庭榕策畫，偕同韓國藝術家Miae Son及Yela An共同創作，並邀請南加州大學 戲劇評論研究教授鄭美玲，及TaiwaneseAmerican.org 總編輯陳文羿參與，

台灣書院表示，本次展演聯合美、奧、台、韓跨國合作，共同以藝術為南加州建築與藝術界重要盛事辛德勒之家百年紀念表達祝賀。辛德勒之家為奧地利移民建築師魯道夫辛德勒(Rudolph Michael Schindler)設計，被視為洛杉磯的第一座現代住宅建築，亦是聚集20世紀初最開明思想家的前衛沙龍。1994年維也納應用美術館(Museum of Applied Arts, Vienna)與奧地利藝術文化公務員和體育部接管此處，以保護及推廣辛德勒的建築。

《1:1:2》重現20世紀場景氛圍，三場演出分別邀請鄭美玲、陳文羿及韓裔詩人Jessica Kim擔綱分享詩作，另外配合洛杉磯的詩人、作家及研討會參與者，以亞洲的傳統詩歌形式及結構為中心貢獻文本，展開寫作、朗讀和消融糖字的三階段。藝術家希望在分享可食用的詩詞糖字時，一起「消化」、「理解」及「內化」各大洲對甜味、消費和移民歷史的探索。

陳庭榕為台灣新銳表演和雕塑 藝術家，於維也納美術學院學習表演藝術和雕塑。曾獲 2018 年維也納藝術館獎、2019年MAK-Schindler獎學金、Mak藝術家和建築師駐村計畫(2019-2020)等獎項，她的作品並入選於2020年台北國際藝術博覽會「MIT (Made in Taiwan) 新人推薦特區」展出。