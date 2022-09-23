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美華秋季人文講座 9月24日談「近代西方文學思潮」

記者趙健／洛杉磯報導
「近代西方文學思潮與根源 」講座海報。（美華人文學會提供）
「近代西方文學思潮與根源 」講座海報。（美華人文學會提供）

2022年美華秋季人文講座系列將在9月底拉開帷幕，第一場演講主題為「近代西方文學思潮與根源 」，將於9月24日（周六）美西時間晚上6時至8時在線上舉辦，由國立成功大學教授夏祖焯（夏烈）博士擔任主講。

夏祖焯是名作家林海音的長子，他曾任美國橋樑工程師、大地工程專案經理、聯邦政府特殊重點計劃經理等職。近年來任教於成功大學、清華大學，並獲1994年的「國家文藝獎」，和2006年美洲中國工程師學會的「科技與人文獎」。

歐美西方文學源遠流長，其兩大根源為基督教的聖經及古希臘的神話史詩與悲劇。在此之後，有長達一千多年的黑暗時期。古典時期的西方文學作品不多，近代西方文學卻以多面貌出現。在本次講座中，夏祖焯將帶領聽眾一起走進近代西方文學的思潮，他將從古希臘的神話、荷馬史詩、基督教聖經説起，穿越時空，將遇到卡夫卡、卡謬、沙特與西蒙波娃、海明威、莎士比亞、郎特 、艾略特等浪漫主義、寫實主義、現代主義、存在主義等文學思潮。

本次講座以Zoom的方式進行，世報讀者可以免費參加，Meeting ID: 875 0489 7232，Passcode: 313932。

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