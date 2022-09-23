普拉多公園功能多 垂釣者天堂

普拉多湖是公園的靈魂。（蕭愛╱攝影）

南加 城市奇諾（Chino），有一個愛釣魚 者最喜歡的大公園：普拉多區域公園（Prado Regional Park）， 疫情期間它一直開放給大眾，讓愛釣魚的人有地方可以釣魚，它是功能相當多的公園。

<strong>洛杉磯</strong></a><!-- #Location: /inc/content/story/media_tag -->多功能的普拉多公園（Prado Regional Park）釣魚愛好者的休閒去處" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

影音來源：蕭愛提供

普拉多是西班牙語「鄉村草原」的意思，從71號高速公路歐基米德路（Euclid ）出口，往東向不到一哩處。它位於洛杉磯郡、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣相近之處的奇諾平原上。

普拉多湖 公園的靈魂

普拉多（Prado）湖是這座公園的靈魂，它以不規則形狀橫列公園，好像有大小不同五個湖，實則它們是相通的，就是一個湖。愛釣者常常一早就帶著所有裝備，占好有利的位置，垂釣一整天。老友孔師傅就是無可救藥的愛釣者，他也是釣魚高手，常常大魚一條一條上鉤，讓其他垂釣者羨慕不已。

在這釣魚要付釣魚費，周一、二、三付十元，周四、五、六日付12元。進公園也要付費。一般是十元，年長者八元。買年票是60元一年。

經常在這釣魚的孔師傅説，在這釣魚還與這裏的白鴨成了朋友，他們一到，鴨群就飛奔而來，圍繞他們呱呱歡叫。釣上的魚又可與朋友分享，這個公園帶給他們夫妻許多快樂時光。

有湖就有鳥，不同季節吸引不同的鳥進駐，曾經在湖上看到成群大嘴白鳥，棲息湖堤上，一個聲響，牠們全體飛起來，非常壯觀。 普拉多湖秋天時很多鳥飛來過冬。（蕭愛╱攝影）

1999年科洛那一群五年級小朋友捐款建造了木巢箱，保護這些看起來像我們中國人稱之為鴛鴦的鳥。據稱這種伍德(Wood Bird)鳥羽毛特別漂亮，有好多種顏色，人們常為羽毛而獵殺牠們，1900年代，這種鳥頻臨絕種，現在牠們受到法律保護，任何人都不能獵殺。

普拉多區域公園的大門口。（蕭愛╱攝影）

房車可過夜露營

往Prado公園深處走，那裏有房車RV的休憩過夜的露營地。在大洛杉磯內陸地區還少有公園能讓房車駐地。普拉多公園樹林深處，停了不少房車。

沿著公園四周有遛馬道，不少人來騎馬的，馬兒在四周馬道滴達滴達漫步著。規模頗大的馬場在公園東側，有供出租的馬匹，也有很大私人馬場。 最近普拉多園在湖邊新建了好幾個有棚野餐區。（蕭愛╱攝影）

公園對面的另一頭還有普拉多高爾夫球場，有兩個18洞球場，它們標榜的目標很簡單，就是創造很棒的高爾夫球經驗。近高速公路旁有奧林匹克普拉多射擊場，在對面的小山丘上有不少供射擊之槍靶。

普拉多區域公園，還為波莫那谷模型飛機俱樂部提供場地，和模型飛機的開放飛行空間，有維護良好的跑道，讓模型飛機起降。普拉多區域公園波莫那谷模型飛機俱樂部大約250名成員組成。

細數普拉多公園之功能，能登山健行、騎腳踏車、釣魚、划船、野餐、觀鳥、騎馬、打高爾夫球、模型飛機飛行、射擊、有射箭俱樂部、還有房車營地。在南加城市裏，這是座功能非常多的公園。

小檔案

普拉多區域公園

PradoRegional Park

16700 Euclid Ave, Chino, CA 91708

Phone：909-597-4260

Open :7:30am - 5:00pm