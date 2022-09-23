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30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

做好儲蓄 備戰2023年

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2022第三季度已近尾聲，但聯準會升息、俄烏戰爭，卻仍未現終點。加上被拜登宣佈結束的「新冠疫情」，仍會在後遺症等方面，影響社會恢復常態。種種跡象表明，儘管現在通膨嚴重，但遠不是美國經濟最糟糕的時刻；在不遠的2023，還將迎來更大挑戰。

聯準會9月21日決議升息3碼，幅度在市場預期之內；2022年從3月至今，已連續五輪加息，共300基點。回顧聯準會1994年至今的四次加息週期，只有2004年至2006年的17次加息，共425基點，幅度超過當今。

可是從聯準會發布的最新點狀圖顯示，「終點利率」將達4.6%，且2024年之前，都不會降息。從零利率升到4.6%，約為450基點。倘若預期成真，此次升息週期的幅度，將比過去四次都要高。而過去四次升息週期，都對經濟產生較大影響。1994年至1995年升息過後，東南亞爆發金融危機。

1997年至2000年升息期間，互聯網泡沫破裂。2004至2006年升息兩年後，次貸危機顯現。2015年至2018年升息兩年之後，新冠疫情爆發，美股創歷史性的八個交易日內四次熔斷。

從歷史上看，升息過後經濟難免陷入陣痛，區別只是痛的程度之輕重。此次升息週期，無論速度還是幅度，都屬歷史罕有。難怪聯準會主席已改口稱，經濟軟著陸的希望愈來愈渺茫。看來是要提早打預防針，讓民眾在2024年降息以前，做好艱苦奮鬥的心理準備。

除了升息外，新冠也仍在影響經濟，而且遠不像拜登所說的「新冠已經結束」那樣樂觀。非黨派國會獨立監督機構「國會審計處」數據顯示，目前每天還有約400人染疫病歿，多達2300萬人為長新冠所困擾。通過疫苗，雖然能夠有效限制新增染疫；但無奈新冠已經傳播兩年，感染基數龐大。這些長期慢性症狀(長新冠)，很可能在不久的將來，在越來越多曾染疫的民眾身上顯現。在目前尚無有效治療方法的情況下，勢必影響長新冠患者的工作，進而讓企業缺人荒雪上加霜。

內部隱憂重重，外部也有狀況。俄羅斯總統普亭，在侵烏戰爭節節敗退之際，宣布該國進行二戰以來的首次軍事動員，並向西方發出核戰威脅。普亭無法忍受侵烏失敗，已令戰事升級；他未來還會做出哪些瘋狂舉動，讓人難以意料。而當前的台海局勢，也不太樂觀。

以上種種，說明儘管當下全美物價飛漲，但還不是生活最困難時刻，未來有可能變得更糟。作為升斗小民，無力影響大政方針；最好就是利用當前不斷走高的利率，做好儲蓄。只有「廣積糧」，才能在經濟危機來臨之時，立於不敗之地。

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