建材裝修 阿市今特展值得看

世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝修大展」現場人頭攢動。（本報檔案照）

洛杉磯世界日報與美國華人 建築公會攜手舉辦的第四屆「建材裝修大展」，今起（22日）在阿罕布拉市Almansor Court登場，為期兩天，立馬用得著的各種建材、市場資訊、建築法規等等，應有盡有。

影音來源：活動企劃組

兩天活動吸引南加 州各類建材製造、代理、經銷專業商號廣泛參與，還邀請到政府高管及專業人士提供最新相關資訊，包括B2B商業對接，建築、裝修材料，加建改建最新法律法規等等，都會讓來賓不虛此行。

本屆建材展參展商家，涵蓋建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等多項領域，活動也將邀請美國主流廠商加盟，為B2B或者B2C的商家創造良好的溝通、交流機會，為有意開創新局，創造長遠商機的展商搭建平台。

南加州 眾多優質商家參與本屆大展，其中包括ZAIA嘉禾建築公司、德倫學院、南加愛迪生電力公司（Southern California Edison）、美淨純水、優力玻璃五金、恆益門窗、藍天櫥櫃、精工保全工程公司、土豆建築、李宏連會計師事務所、嘉興冷暖、地毯大王、ATeck Construction、American Security Products、United Fittings Inc.、Kerrie Arjormand、Solarmax Technology Inc、Curtis Su Associates、Yi Home Appliances等。

兩天活動的建築專業講座，邀請到建築、裝修相關的產、官、學、研代表，給予民眾最新、最快的相關資訊。主講內容涉及當下熱門話題，如附屬住宅單位增建ADU、SB9法案、綠能建築╱住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融等。透過這些實用資訊，間接帶動消費市場需求、拓展建材通路、提高交易產值。

建材裝修大展洛杉磯世界日報合作夥伴「美國華人建築公會」，前身為華人營建公會Chinese American Construction Professionals，簡稱CACP），是擁有40年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士。

「建材裝修大展」是南加州地區最具規模的華人建材專業展覽之一，歷年吸引眾多專業公司商號參展，今年也不例外，華洋商家都將在現場展現他們的最新和特色建材及技術。