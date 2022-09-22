房屋汽車保險費用 明年或漲20%

保險業者丁言愉（左）和張國興認為明年汽車和房屋保險將大幅上漲。（記者張宏╱攝影）

汽車 和房屋保險 是每個人生活息息相關的兩大保險，面臨通膨和保險公司入不敷出，這兩項保費 明年漲幅預計最大，且可能面臨20%漲幅。保險業者提醒民眾在今年續保時，要避免拖欠和延期繳納保費，以免被自動終止保單，因為找新的保險會更貴。

保險業者張國興認為，明年房屋和汽車保險的價格會上漲20%左右。因為通貨膨脹，保費普遍上漲，其中以汽車和房屋保險上漲最多。以汽車保險為例，按理疫情期間大家開車少，事故發生率應該減少才對，但是理賠的數字並沒有因此減少，很多保險公司入不敷出。疫情後大家開車機會多，風險高，同時現代科技發展，汽車修理成本越來越貴 ，綜合因素導致汽車保費上漲。而房屋保險費用增加，主要是現在重新蓋房子的成本和人工費用增加。

治安惡化，也是汽車保險費用增加的一個因素。保險業者丁言愉表示，現在頻頻發生汽車車窗被砸案件，動輒要花幾百元修理。因此他都鼓勵客人購買車險時加入砸窗險的選項，因為只要多付幾十元到100元以內的價格，就能保障車窗被砸時的修理費用，否則一般的汽車險是不包括理賠車窗的費用。另外修車成本和時間都在增加，客人如果沒有買租車保險，修車負擔也會增加，所以租車險也要加入保單。

面對上漲的保費，消費者要怎麼做？張國興表示，現在很多保險公司都是半年保單，目的就是隨時保留漲價的權利。建議那些過去晚付保費或者拖欠保費的客人要小心，保險公司現在對這類客人非常敏感，逾期付款的客人會被自動終止保單，而找新的保險會更貴。他並建議大家支付保費不要等到最後的截止日，最好提早一個星期，確保保險公司在到期日之前收到付款。