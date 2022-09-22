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洛城新語／假訊息騙流量 你我都受害

洛城新語
洛城新語。
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資訊自由正被濫用，川普總統任內推特(Twitter)常見虛假消息，我們在YouTube、Line、微信、抖音等平台，也常看到有人捏造事實，矇騙觀看者；還有許多應用程式(App)，能把醜臉變漂亮、把短腿拉長、把肥肉去掉，如今人為製造的假消息、假圖像太多，使網路訊息愈來愈不可信，因為騙流量等於騙金錢。

網路帶給我們空前方便，大家從手機、平板或桌上電腦、電視，隨時隨地都曝露在資訊爆炸中，各取所需，觀看政治、社會、消費、美食或俊男美女、網紅製作的各種實用或娛樂視頻和貼文。不幸的是，假訊息愈來愈多，任何人都可能受騙。

譬如，網上傳聞，有人發明全球首架永不落地的飛機酒店，可帶我們環遊世界；或拿手機時不能開瓦斯爐，否則會爆炸等等。至於傳聞某某名人死了、離婚了，或吃什麼東西能治癌等，不勝枚舉，不是中傷人，就是賣假藥騙流量。

網路消息不可信，過去有新聞媒體和具專業經驗的人把關查證，假消息較少。如今任何人都可貼文，都可當網紅、拍視頻，以致良莠不齊，諸如中國自製C919客機已飛來美國，把美國人嚇尿了，或神人預測，2022年地球將遍地死人，語不驚人死不休，只要有流量，YouTube等平台也樂得共享利益，過濾不佳，助長假訊息歪風。

近日，抖音(Tiktok)平台興起「偷車挑戰」遊戲，教人如何偷竊起亞(Kia)和現代(Hyundai)車款，還有競賽，導致近數月來，全美兩種廠牌汽車大量失竊，洛縣即增加六倍，引起警方重視。

YouTube上還有教人做土製炸彈的視頻，已被刪除。但教人如何開鎖，破門而入的視頻，照樣在流傳，讓人不安。這已不是資訊自由，而是教人犯罪、傷害無辜民眾。這些平台說，這是資訊和言論自由，只要不惡性爆破住屋、入室搶劫，為什麼不能播？

這種視頻和教人做炸彈沒無太大差別，有如開班授徒教人做小偷強盜。資訊自由難道已到是非善惡不分，只偏袒壞人？只要求良民看好自己家，要製鎖業提升門鎖水準，否則被偷竊是你們的責任？

假訊息充斥包括網紅。網上相親交友，有人用他人照片，或下載App變造臉部、身材等，騙取對象好感，只是修正幅度多大而已。愛美是人的天性，許多網紅靠App變造臉孔和身材，網上有視頻比較網紅「變妝」前後，簡直是醜小鴨變天仙美女、矮胖短醜變高䠷美艷，讓人讚歎科技實在太可怕。

這些不誠實騙取流量的網紅，往往能吸引數百萬粉絲，靠流量月入數十至上百萬人民幣或台幣。但一旦被拆穿，「人設」落地，欺騙的下場可想而知。

如今真是詐騙的時代，政客欺騙選民，網紅欺騙粉絲，我們每天都可能接到詐騙電話或短信，說你有多少錢待申領，或什麼包裹沒寄到，千萬不要貪便宜誤信點擊連結。如果要心甘情願捧網紅，請小心查證，不要盲目淪為抬他人轎子的傻粉絲。

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