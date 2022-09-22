醫：打疫苗+突破感染 免疫力最優

專家認為，已接種疫苗者發生突破性感染，將產生最好的免疫功能。圖為新冠病毒檢測。（記者邵敏／攝影）

很多人在接種疫苗 後突破性感染新冠病毒，專家指出這種現象非常普遍，「已接種疫苗者發生突破性感染，將使個體免疫功能優化，產生最好的免疫功能，對其他很多病毒變異株都會有抗病毒效果。」

家住洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）的林女士，今年４月剛從中國舉家移民到美國，抵達洛杉磯後不久，一家三口就接種了新冠疫苗，「一直聽說美國的疫苗效果好，接種疫苗是我們抵美後最早的清單之一。」但林女士沒想到，幾個月後，夫妻倆都出現新冠症狀，PCR檢測 陽性。林女士回憶說：「我當時發燒了兩三天，肌肉痠痛，咳嗽，我丈夫的症狀輕微些，大概一周左右我們倆基本上就恢復了。」期間，五歲的孩子沒有出現任何症狀，檢測結果也一直是陰性。

雖然身體很快康復，但這次的感染經歷讓林女士對疫苗產生懷疑，「我們接種不到三個月就感染病毒，疫苗到底有沒有保護作用？」像林女士這樣的情況並不少見，當身邊愈來愈多的人接種疫苗後仍然感染病毒，一些人開始質疑疫苗的保護功效。

針對新冠突破性感染病例，南加州大學亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）傳染疾病控制首席醫師江華表示，目前這種情況非常普遍，很多人接種第三針、第四針後還是會感染病毒。江華認為，民眾遭遇突破性感染不必慌張，「通過接種疫苗，再加上突破性感染，可能會給個體帶來最佳的免疫狀況。當然我不是讓大家都爭取突破性感染，只是想說明這樣一個科學事實。」

瓦茲健康照護機構(Watts Healthcare Corp.)首席醫療官布魯克斯(Oliver Brooks)，對於突破性感染者的免疫力 也持相似觀點，他在最近的一次少數族裔媒體中心專題會議中指出，人們感染新冠病毒後產生的自身免疫力，會隨時間推移下降，但是接種疫苗後發生突破感染，產生的混合免疫力將更有保護效果。

疫情兩年多來，一直工作在治療新冠患者一線的江華表示，突破性感染者基本上都是輕症，絕少出現重症，「疫苗的效果和優越性主要就是防止重症和死亡，預防感染或核酸檢測陽性並非接種疫苗的目的，如果想通過疫苗讓自己不受感染、或永保核酸陰性是完全不可能的事情。 」

此外，江華還強調，如果是早期感染新冠病毒，患者若沒有其他使用類固醇激素的指徵，千萬不能輕易使用激素，不然會因此而降低機體的免疫功能，適得其反。