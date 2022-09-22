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藉華商搞陰陽帳本 逃稅露餡

記者楊青/綜合報導
位於加州派拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司及其負責人，因以虛假文件逃稅面臨最高1050萬元的罰款和五年牢刑。（翻拍自Ghacham Inc.服裝公司網站）
位於加州派拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司及其負責人，因以虛假文件逃稅面臨最高1050萬元的罰款和五年牢刑。（翻拍自Ghacham Inc.服裝公司網站）

聯邦檢察官21日表示，洛杉磯縣一家品牌服裝公司對提交虛假海關表格規避近640萬元關稅指控認罪，同時承認與一名和墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）販毒集團有聯繫的婦女做生意。

加州中區聯邦檢察官辦公室21日表示，Ghacham Inc.服裝公司以及該公司38歲的執行總裁Mohamed Daoud Ghacham，均對聯邦檢察官的指控認罪，承認共謀通過海關傳遞虛假和欺詐性文件。位於加州派拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司以生產男裝和家具爲主。

法庭文件顯示，該服裝公司執行總裁Ghacham在國際進出口業務使用虛假文件，將公司進口的服裝價值降低，從而避免支付相關關稅。另一方面，中國供應商也應Ghacham的要求，向該服裝公司提供兩套發票：一套是Ghacham Inc. 為貨物支付的正確金額，該公司將其保存在簿記中；另一套則是價格較低的發票。

聯邦檢察官說，過去十多年來，該公司的進口商品被低估了超過3200萬元，Ghacham和他的公司以Platini品牌銷售服裝，規避支付近640萬元關稅。

Ghacham Inc. 還對另一項共謀指控認罪。該公司承認與墨西哥Sinaloa州的一個販毒集團頭頭的妹妹有業務往來，後者在2016年因通過哥倫比亞和委內瑞拉生產商，向墨西哥和全美各地運送大量可卡因，並分銷毒品而被判15年監禁。美國方面因此禁止其在美從事商業活動，但檢察官表示，Ghacham Inc. 與她的商業往來關係持續到2021年2月。

認罪後，Ghacham Inc. 面臨法定最高1050萬元罰款，Mohamed Ghacham面臨最高五年的聯邦監禁。

位於加州帕拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司及其負責人，因以虛假文件逃稅而面...
位於加州帕拉蒙的Ghacham Inc.服裝公司及其負責人，因以虛假文件逃稅而面臨最高1050萬元的罰款和五年牢刑。（翻拍自Ghacham Inc.服裝公司網站）

檢察官 墨西哥 關稅

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