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內陸男子毒駕 攔檢查獲槍彈

河濱訊
遭拘押嫌犯羅莫洛。（警方提供）
遭拘押嫌犯羅莫洛。（警方提供）

南加內陸河濱縣（Riverside County）執法人員，9月20日攔檢一名疑似不穩定駕駛男子時，意外發現該男子曾有毒品交易犯罪前科，並發現嫌犯丟棄的手槍和子彈。該男子已被警方拘押。

據警方提供資訊，9月20日午後1時30分，河濱縣警方科奇拉社區行動小組（CCAT ），試圖在科奇拉市（Coachella）54街和Cesar Chavez路交匯處攔截一輛可疑車。警方說，可疑車顏色是灰色，駕駛表現不穩定，執法人員判斷駕駛可能涉及吸毒或酗酒後駕駛。警方隨後追擊。當追到一個骯髒的停車場時，可疑車被迫停車。

嫌犯羅莫洛（Francisco Romero）44歲，科奇拉市居民，遭警方攔截時沒有反抗。警方發現嫌犯曾犯有毒品販賣重罪，正遭警方通缉，且明顯是吸毒後駕車。調查中，警方還在附近找到嫌犯丟棄的一支滿彈夾手槍，及兩個超長彈夾均上滿子彈。目前嫌犯被拘押在約翰伯諾特拘押中心，涉嫌吸毒駕駛、逃避警方追擊及非法擁有武器和彈藥等罪名。

警方稱嫌犯或涉及其它案件，希望民眾提供線索，可致電河濱縣警局Thermal Station警官Piscatella或Perez，電話760－863－8990，或者Crime Stoppers， 專線760–341-STOP (7867)。

嫌犯羅莫洛非法持有槍支彈藥。（警方提供）
嫌犯羅莫洛非法持有槍支彈藥。（警方提供）

毒品 南加

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