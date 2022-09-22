我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

疫下催情 網戀詐騙暴增 加州最多 德州紐約州緊追

UCLA失蹤球員 家人證實身故

洛杉磯訊
UCLA明星球員希爾去世，讓不少粉絲十分心碎。（abc7截圖）
UCLA明星球員希爾去世，讓不少粉絲十分心碎。（abc7截圖）

洛杉磯加州大學UCLA）前鋒籃球員希爾（Jalen Hill ）在哥斯大黎加（Costa Rica）旅程失蹤，家人於20日證實他身亡，得年 22 歲。

據悉，希爾在前往哥斯大黎加旅行後，就處於失聯狀態。其家人20日在 Instagram 貼文中發表聲明，證實希爾失縱後身亡。聲明中指出，他們知道希爾對許多人的生命都是不可或缺的一角，但希望大家能給家屬們一點時間度過這段難熬的時光，及私人空間來消化悲傷，也請大家為他們繼續祈福代禱。

希爾的高中主教練吉爾斯（Josh Giles）也證實這一消息。

UCLA籃球主教練克羅寧（Mick Cronin ）表示，希爾去世的消息令人心碎，他曾是一個笑容燦爛、古道熱腸的年輕人。很難相信他會英年早逝。球隊成員會為他的家人祈福代禱。

希爾 2017 年從百年高中（Centennial High School）畢業時，已在知名大學體育網「247Sports」中獲得四星評價的明星球員。並在高中畢業前兩年加入UCLA球隊。

身高 6 呎 10吋（208公分）的希爾在效力UCLA球隊期間，共打了 77 場比賽，首發 40 場，場均6.5 分，及6.4 個籃板。

他在 2021 年 1 月 30 日對陣俄勒岡州立大學（Oregon State University ）球賽中失利，11分鐘都未能得分。此後一週，希爾皆因個人因素，未在參與任何球賽。

據洛杉磯時報報導，希爾的家人僅發布希爾去世，詳細細節並無公布。

UCLA 洛杉磯 加州大學

上一則

網絡駭客要贖金 洛聯合學區未回應

下一則

江味農金剛經講堂 李秉信主講免費參加

延伸閱讀

UCLA明星籃球員希爾在中美洲失蹤 家人證實死亡

UCLA明星籃球員希爾在中美洲失蹤 家人證實死亡
NBA／種族及仇女言論惹眾怒 太陽老闆：將賣掉球隊

NBA／種族及仇女言論惹眾怒 太陽老闆：將賣掉球隊
MLB／太空人、大都會 搶下季後賽門票

MLB／太空人、大都會 搶下季後賽門票
MLB／天使進不了季後賽 大谷MVP絆腳石？

MLB／天使進不了季後賽 大谷MVP絆腳石？
MLB／張育成紅襪首打席獲保送 美聯最老投手希爾輸皇家

MLB／張育成紅襪首打席獲保送 美聯最老投手希爾輸皇家
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

熱門新聞

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

2022-09-19 02:12

超人氣

更多 >
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息